Batteries lithium : Emmanuel Macron confirme l'installation de deux usines à Dunkerque

Ce sont deux projets industriels colossaux pour Dunkerque. Emmanuel Macron a officialisé ce vendredi, à l'occasion d'un déplacement dans la sous-préfecture du Nord, l'installation prochaine dans la région de la compagnie chinoise XTC et du groupe taïwanais ProLogium, spécialisés dans la batterie électrique. Deux usines qui représenteront environ 4.700 emplois directs au total.

La société chinoise XTC ouvrira une usine dans le cadre d'une coentreprise avec le français Orano, soit un investissement de 1,5 milliard d'euros et la création de 1.700 emplois, a précisé le chef de l'État ce vendredi, au lendemain de l'annonce par la société taïwanaise ProLogium du choix de Dunkerque pour l'ouverture de sa première "gigafactory" de batteries électriques solides à l'étranger, un investissement de 5,2 milliards d'euros. ProLogium devrait démarrer sa production fin 2026-début 2027, selon le déroulement du processus de consultation, et créer à terme 3.000 emplois directs et 12.000 emplois indirects.

La coentreprise entre XTC et Orano est présentée par le chef de l'État comme "complémentaire" de l'usine Prologium, car elle interviendra "en amont" de la production de batteries électriques. XTC New Energy Materials est spécialisée dans la production de matériaux pour les batteries au lithium utilisées notamment pour les véhicules électriques. Emmanuel Macron avait rencontré son directeur général, Jiang Long, à Canton, lors de sa visite en Chine en avril dernier.

La "vallée de la batterie"

Outre Prologium, trois autres usines sont en cours de conception en France, toutes dans le Nord et le Pas-de-Calais. La première, construite par ACC (coentreprise de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz), doit ouvrir prochainement à Douvrin près de Lens (Pas-de-Calais). Une usine du groupe sino-japonais AESC-Envision doit produire des batteries pour Renault à Douai (Nord) à partir de début 2025, puis un troisième site de la start-up grenobloise Verkor doit entrer en production à Dunkerque à partir de mi-2025, avec également Renault pour principal client.

"Avant la fin de la décennie, on aura plus de 20.000 emplois nouveaux sur le bassin du Dunkerquois", s'est félicité Emmanuel Macron devant des salariés de l'usine Dunkerque Aluminium, spécialiste de la production d'aluminium bas-carbone, lors d'une visite dans la gigantesque zone industrielle de Dunkerque. "On va mettre le paquet sur les compétences et la formation, c'est la mère des batailles."

"On remet le turbo, on ne fait pas de l'industrie d'hier, c'est de l'industrie de très grande qualité, très décarbonée", a assuré le chef de l'État.

Le président a défendu sa politique de réindustrialisation de la France, annonçant que la barre des "10 milliards

d'investissement" serait franchie à l'occasion de l'édition 2023 de Choose France, destiné à attirer les projets étrangers, prévue lundi au château de Versailles.