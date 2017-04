Baumert, la PME de Schaeffersheim qui travaille sur le dôme de Tchernobyl

L'entreprise alsacienne Baumert travaille depuis 2014 à construire et installer les portes qui équipent le gigantesque dôme de Tchernobyl, en Ukraine. Le contrat dépasse les 10 millions d'euros.

"C'est une fierté pour nos équipes de travailler sur ce type de projet." Bernard Baumert, directeur général de l'entreprise Baumert, installée à Schaeffersheim (Bas-Rhin), s'active depuis 2014 pour l'un des chantiers les plus spectaculaires au monde : le dôme de Tchernobyl, une arche gigantesque destinée à confiner le réacteur à l'origine de la catastrophe en 1986, en Ukraine. Avec ses 175 salariés, Baumert est spécialisée dans la construction de "portes spéciales", susceptibles de résister à des séismes et des inondations, ou encore à des attaques. Pour la PME alsacienne, le contrat de Tchernobyl dépasse les 10 millions d'euros. "Nous leur avons fourni 150 portes. Ce sont des portes 'biologiques', contre les radiations. Les plus grandes font plus de 100 tonnes", explique Bernard Baumert :

Nos portes "biologiques" protègent le personnel qui va intervenir pour le démantèlement de Tchernobyl, ainsi que l'environnement extérieur.

Si le nom de cette entreprise bas-rhinoise ne vous dit pas grand chose, sachez que les portes Baumert équipent la plupart des réacteurs nucléaires français. L'entreprise s'est lancée dans le nucléaire dans les années 1970 et la construction de la centrale de Fessenheim. Mais sa plus grosse source de revenus se trouve aujourd'hui... en Chine ! "C'est là qu'il y a le plus gros programme nucléaire, souligne Bernard Baumert. Là-bas, nous avons des contrats qui montent jusqu'à 30 millions d'euros. Nous fabriquons les portes en Alsace et nous les envoyons par bateau jusqu'en Chine."

Baumert se positionne également sur la construction des deux réacteurs d'Hinkley Point en Angleterre. L'entreprise souhaite désormais se développer en-dehors du secteur nucléaire en proposant des portes pour des usines de pétrochimie, des entreprises du secteur de la défense ou encore des hangars d'aviation.