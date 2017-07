Bavans : un chantier éducatif pour de jeunes mineurs

L'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte organise des chantiers éducatifs : de petits travaux réalisés par de jeunes mineurs en difficulté (privée, scolaire, familiale ou sociale) en échange d'une rémunération.

Pas question pour Matéo, Léonie, et Jenny d'être désœuvrés en ce début d'été : ils ont participé tous les trois au chantier éducatif que propose l'ADDSEA, l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, en partenariat avec Habitat 25. Objectif : nettoyer et repeindre entièrement une cave d'une vingtaine de m² dans un bâtiment du bailleur social du Doubs à Bavans, rue Champerriet.

"Ça fait bizarre de savoir qu'en fonction de ce que tu fais, tu peux gagner ta vie" — Matéo, 14 ans, participant au chantier éducatif

Ces jeunes mineurs découvrent pour la première fois de leur vie le monde du travail : "Ça fait bizarre de savoir qu'en fonction de ce que tu fais, tu peux gagner ta vie", s'exclame Matéo, 14 ans. Lui a décidé de s'inscrire à ce chantier pour pouvoir financer l'achat de pièces pour monter son propre ordinateur : "Je n'en ai pas pour le moment, et cela me servirait bien, mais je n'ai pas les moyens et mon argent de poche ne suffit pas". Coût de son projet : 400 euros, il lui en manque encore la moitié mais malgré ses 1,90 m et ses quelques difficultés à peindre les recoins situés en bas de la pièce, il est motivé : "J'ai déjà fait de la peinture, ça ne me fait pas peur". Pour Léonie, 16 ans, c'est une manière de se faire un peu d'argent de poche en plus et financer ses petites sorties de l'été, et se faire plaisir. "Mon anniversaire est proche de Noël, du coup le reste de l'année je n'ai pas beaucoup d'argent", explique-t-elle en souriant.

Les jeunes valorisés par leur travail

Chacun y trouve son compte, y compris le partenaire, Habitat 25 : "Les jeunes qui interviennent vivent dans le quartier, ça permet donc de les valoriser, et de les sensibiliser à leur environnement, explique Marion Ortner, directrice adjointe de l'agence de Montbéliard. Ça permet également de les mettre en avant dans leur quartier. On a souvent beaucoup d'a priori à leur sujet, là ils entretiennent et embellissent leur lieu de vie, c'est très apprécié par les habitants". Pour Agathe Piron, directrice adjointe de la prévention spécialisée à l'ADDSEA, c'est un moyen pour eux de s'émanciper : "Sur le plan citoyen, c'est aussi l'apprentissage de la vie d'adulte. Ils travaillent pour la première fois de leur vie, obtiennent leur première fiche de paie". En échange de deux jours de travail, Léonie, Matéo et Jenny seront rémunérés une centaine d'euros.