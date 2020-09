Bayonne: 10 suppressions de postes à la clinique Belharra

Le syndicat CFDT est vent debout contre le plan "pro soins" appliqué depuis lundi à la clinique Belharra. 70 des 444 salariés de cet établissement du groupe Ramsay ont bravé, entre midi et deux, un soleil caniculaire sur le parvis de la clinique.

Depuis 2015, le site de Belharra accueille les cliniques de Bayonne (Lafargue, Lafourcade et Paullmy). Toutes, avant le déménagement à Belharra appartenaient au groupe Capio. Jusqu'au rachat par le groupe Ramsay, fin 2018.

En juin 2020, un projet pro soins est présenté en CSE (comité social et économique). Pro soins concerne les quatre services chirurgicaux de Belharra : service orthopédie, service ORL thoracique/vasculaire, service urologie/digestif/gynécologie et service semaine petite chirurgie.

On perd dix équivalent temps plein

— Michèle Goya, déléguée syndicale CFDT-santé à la clinique Belharra

La CFDT-santé conteste la mise en application de ce plan "pro soins", traduisez "productivité soins". Ce plan de réorganisation, mené dans les quatre services de chirurgie de la clinique, se traduira par dix suppressions de postes affirme la délégué syndicale CFDT de la clinique, Michèle Goya (interview ci-dessous) :

"Le projet Pro-soins ce n'est qu'un projet qui a pour but d'augmenter la productivité sous couvert d'une optimisation organisationnelle mais surtout pour faire des économies. Pourquoi Pro Soins ? En fait, c'est réduire la masse salariale, les effectifs, supprimer des tâches que la direction a évalué et donc sois disant dégager du temps de soignant ce qui leur permet surtout de diminuer les effectifs. C'est 10 ETP (équivalent temps plein) qui sont en moins, surtout des infirmières et des aides-soignants. que l'on perd puisque le projet est mis en place aujourd'hui [lundi 14 septembre] Oui, les suppressions sont actées. Je travaille dans un service de chirurgie en temps qu'infirmière. Hier, on travaillait pour 30 patients. On était quatre infirmières et deux aides soignantes. Aujourd'hui, on est trois infirmières et deux aides soignantes. Et la nuit, elles étaient deux infirmières, deux aides soignantes. Aujourd'hui, elles sont deux infirmières et une aide soignante"

Ce qu'ils veulent, c'est faire du profit !

— Franck Calléja, secrétaire général CFDT-santé sociaux Pays Basque

Face à cette situation le syndicat CFDT-santé compte se pourvoir en justice annonce Franck Calleja, responsable de la CFDT-santé au Pays Basque (interview ci dessous) :

"Ce qui justifie, au yeux de Ramsay [propriétaire de la clinique depuis la fin 2018] l'existence d'un tel projet, eux ils parlent d'amélioration de l'organisation du travail par cette nouvelle organisation alors qu'en fait, on sait très bien que c'est la recherche du profit parce que c'est une clinique qui a du mal à dégager des profits depuis sa création. Avant c’était [le groupe] Capio, aujourd'hui, c'est Ramsay, donc ce qu'ils veulent c'est faire du profit pour donner des dividendes à leurs actionnaires. C'est tout ! Les soins, la qualité des soins, la sécurité du travail, c'est pas leur problème. Nous avons demandé à nos avocats d'aller en justice, au tribunal judiciaire de Bayonne, pour faire arrêter ce projet qui est néfaste, à la fois pour la population mais aussi pour le personnel" "Il est hors de question d'aller comme des agneaux à l'abattoir sans se battre !"

Je confirme effectivement dix suppressions de postes

— Nicolas Bobet, directeur de la clinique Belharra

Du coté de la direction, on reconnait les dix suppressions de postes. Toutefois, selon le directeur Nicolas Bobet : "dans certains services, on supprime, dans d'autres, on rajoute" Pour le directeur de Belharra : "il y a zéro licenciements" Il précise que les postes ne sont pas remplacés. (interview ci-dessous)

"Je confirme effectivement dix suppressions de postes qui sont liées simplement à une adaptation des ressources à l'activité dans chaque service de chirurgie. C'est à dire que, on se rend compte que la prise en charge en soins nécessite, selon les spécialités pas forcement les même ressources ou de façon identique selon les services. Et donc, Pro Soins permet d'adapter au plus juste ces ressources. Il y a des services dans lesquels on a positionné davantage d'heures de soignants, d'autres effectivement ou on a positionné moins d'heures de soignants, ce qui aboutit à ces suppressions de postes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas des suppressions de postes simples entre guillemets, elles s'accompagnent quand même de beaucoup de mesures d'organisation, de résolutions de petits problèmes techniques et puis aussi d'un accompagnement à la mise en oeuvre qui est très important. On a quatre services de chirurgie et il y en a trois qui sont les plus impactés, globalement, les services de chirurgie orthopédique et de chirurgie viscérales, urologie"

Pour que [les infirmières] soient plus auprès du patient

"L'objectif est qu'elles [les infirmières et/ou les aides soignantes] soient plus disponibles pour le patient parce qu'on a supprimé un certain nombre de tâches qui les pénalisaient toute la journée. Et donc, c'est ça l'objectif, c'est qu'elles soient autant, voire plus auprès du patient parce qu'on a enlever des tâches qu'elles faisaient jusqu'à présent, qu'elles ne vont plus faire"

La direction de la clinique Belharra annonce, enfin, qu'un audit des charges de travail sera mené dans trois mois pour mesurer l’impact du plan "Pro soins".

Belharra à la recherche de l'équilibre budgétaire

A propos de la santé financière de la clinique, mise en doute par la CFDT-santé Pays Basque, Nicolas Bobet reconnait que les exercices budgétaires de l'établissement étaient jusqu'à présent négatifs. "On était parti début 2020 pour faire une année à l'équilibre. La première depuis 2015 quand même ! On a cumulé des déficits importants, entre 800 000 et deux millions de résultats négatifs par an depuis 2015."