Bayonne : 300 à 500 employés de la santé et du médico-social dans la rue pour la deuxième fois en un mois

Après la manifestation du 7 décembre dernier, plusieurs centaines d'employés des secteurs de la santé et du médico-social ont de nouveau défilé hier à Bayonne pour réclamer une revalorisation de leurs salaires et dénoncer leurs conditions de travail.

Entre 300 et 500 personnes ont manifesté sur les bords de Nive et dans le Petit Bayonne

Comme dans de nombreuses villes de France, les employés des secteurs de la santé, de l'action sociale et du médico-social sont descendus dans la rue hier à Bayonne, à l'appel de plusieurs syndicats, dont la CGT, SUD et LAB. Parti des Halles vers 10h30, le cortège a réuni 300 personnes selon la police et 500 selon les syndicats, et s'est dirigé vers le bâtiment du Conseil départemental, sur l'esplanade Roland Barthes, où une délégation a été reçue. Un peu plus d'un mois après la manifestation du 7 décembre qui avait réuni plus de 700 personnes, ils continuent de réclamer des embauches, l'amélioration de leurs conditions de travail et des hausses de salaires.

Parmi les cibles des manifestants, le Ségur de la santé, le plan de revalorisation salariale annoncé par le gouvernement à l'été 2020. Le slogan qui barrait la banderole en tête de cortège, "Ségur = imposture", montre l'amertume de ceux qui ont bénéficié d'une augmentation : le plan n'a pas été à la hauteur. Et certains n'en ont toujours pas vu la couleur : "Ça fait un an qu'on l'attend", témoigne Jean-Yves, employé d'une structure médico-sociale privée. "Nos salaires n'ont pas bougé depuis plus de dix ans, on est en-dessous du SMIC, ça fait mal..."

Des plannings alourdis pour compenser le manque de personnel

Ces rémunérations trop basses empêchent de recruter suffisamment de personnel, surtout dans le secteur public. Dans les métiers en tension, la bonne marche de certains services tient parfois à peu de choses. "On a une machine fermée qui devrait être remplacée, mais qu'ils n'arrivent pas à construire, et on attend une machine IRM à Saint-Palais qui n'est pas arrivée", explique Pierre, manipulateur radio. "Les cadres jouent avec ce manque pour remplir les postes. Mais si ces machines ouvrent, qui va les faire tourner ?"

On en est au point qu'un décret, paru le 24 décembre, permet de faire travailler ceux qui sont positifs asymptomatiques au Covid - Marie-Pierre Etcheban, secrétaire générale CGT de l'hôpital de Bayonne

D'autres métiers manquent tellement de main-d'œuvre qu'il faut alourdir les plannings, jusqu'à douze heures par jour dans certains services de l'hôpital de la Côte basque. "Douze heures de travail, c'est 30% d'emplois en moins", dénonce Marie-Pierre Etcheban, la secrétaire générale CGT de l'hôpital. "Il paraît évident qu'il manque du personnel à tous les niveaux et à tous les étages, et on pense qu'il y aura un retour boomerang de la pénibilité de ces douze heures, de la charge de travail accumulée et de l'auto-remplacement." Pour déterminer le nombre de postes manquants à l'hôpital de Bayonne, la CGT réclame à la direction un état des lieux service par service.