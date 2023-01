Bayonne : face au grand froid, un plan d'urgence pour les personnes sans-abri

Ce dispositif exceptionnel ce sont 10 places par nuit en plus, au moins jusqu'au dimanche 29 janvier inclus, si le temps le nécessite. Il faudra faire la demande via le 115, le numéro vert pour les sans abris, avant qu'ils ne soient orientés vers la salle Lauga et acheminés grâce à la maraude de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge assure des permanences de 20h à 7h30 chaque nuit d'ouverture. Les animaux de compagnie peuvent également être accueillis.

Ce déclenchement du dispositif grand froid s'ajoute à ceux qui existent déjà, comme la distribution des repas aux plus démunis de l'association "Table du Soir" à Bayonne, le Point d'Accueil Jour BAB, place Sainte-Ursule, et au dispositif d'hébergement d'urgence Manuit à Anglet.