Bayonne : l'entreprise Forge Adour vendue au groupe SEB, les salariés restent en place

Forge Adour rejoint le groupe SEB. Le géant côté en bourse, dont le siège social se situe en Côte-d'Or, a officialisé ce mardi 4 juillet le rachat quelques jours plus tôt de l'entreprise bayonnaise de fabrication de planchas. "Il fallait passer une étape", commente le patron de Forge Adour, qui reste directeur général de l'entreprise. Il assure que les 140 salariés (80 à Bayonne et 60 en Estrémadure, en Espagne, pour la partie fabrication) restent également en place.

"Cela ne va pas changer grand-chose au quotidien, assure Emmanuel Mérin, si ce n'est que nous allons travailler à de nouveaux projets, essayer de conquérir de nouveaux marchés aussi bien sur le territoire national qu'à l'international". Il explique en partie cette vente par l'explosion de l'activité de Forge Adour, après la période de coronavirus.

Des carnets de commandes remplis

"Nous sommes passés de 20 000 planchas vendues sur l'année à 35 000 en 2021-2022", précise le directeur général. C'est pour cela qu'il fallait franchir une étape. Forge Adour est totalement autonome économiquement, mais je pense que la marque SEB est une marque connue et reconnue en France, et ailleurs. L'objectif est d'aller chercher de nouveaux marchés européens, voire peut-être dans le monde entier". À ce jour, Forge Adour exporte dans six pays européens. Bientôt sept, puisque l'Italie devrait s'ajouter à la liste.

"La phase d'intégration au groupe SEB va avoir lieu en douceur pour tous les salariés, puis nous travaillerons sur ces nouveaux projets", conclut Emmanuel Mérin.