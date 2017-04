Bayonne : la 555ème Foire au Jambon s'installe

La 555ème Foire au Jambon de Bayonne se tient du 13 au 16 avril. En plein coeur de la ville, quelque 80.000 personnes sont attendues pendant 4 jours. Les jambons, stars de la foire, ont pris leur quartier ce mercredi pour que tout soit prêt le jour J.

Coup d'envoi véritable de la Foire au Jambon de Bayonne : le concours du meilleur jambon fermier, sur le carreau des Halles, à 9h ce jeudi matin. Et ce sera parti pour 4 jours de dégustation, de jambon, de saucisson, de cochon ! L'événement s'installe de part et d'autre de la Nive : sur le carreau des Halles et l'esplanade Roland-Barthes. L'an dernier, entre 80 et 100.000 personnes avaient déambulé dans les rues, sous les chapiteaux, dans les bars et restaurants de la ville à l'occasion de cette foire séculaire. Une foule qu'il faut séduire sans fausse note. La veille de l'ouverture de cette 555ème Foire au Jambon de Bayonne a donc été une journée particulièrement chargée pour les charcutiers, restaurateurs et cafetiers qui sont au coeur de l'événement.

Sous le chapiteau qui accueille 21 charcutiers salaisonniers, esplanade Roland-Barthes © Radio France - Valérie Menut