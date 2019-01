Bayonne : "l'augmentation des prélèvements casse le moteur de la croissance" selon la CPME

Les patrons des petites et moyennes entreprises sont insatisfaits. Leur syndicat, la CPME, l'a fait savoir lundi lors de la présentation de ses vœux à Bayonne. La confédération des petites et moyennes entreprises critique l'augmentation des taxes concernant les sociétés.

Les patrons des petites et moyennes entreprises rechignent. Trop de taxes à payer clame leur syndicat CPME-64. Cette année, il y a de nouvelles fiches de paie et le prélèvement à la source à digérer mais aussi des taxes plus lourdes.

Lundi matin, à la chambre de commerce de Bayonne, le président de la CPME, Georges Strullu, offrait des galettes pour le nouvel an. Mais l'ambiance n'avait rien de festif. Pour Georges Strullu "l'augmentation des prélèvements casse le moteur de la croissance". Dans ses vœux le président de la CPAM-Pays Basque a rappelé le souhait d'obtenir une simplification administrative.

On en est loin encore. Georges Strullu rappelle que l'an dernier les entreprises ont du changer trois fois de fiches de paie. Que le montant de certaines taxes ne cesse d'augmenter. Sans citer de source il parle d'une entreprise du pays basque dont le montant de la CFE (la contribution foncière des entreprises) n'a pas arrêté de grimper : 500 euros, 700, 1200 et désormais 2200 euros.

Les taxes : un frein à l'embauche selon la CPME 64

Georges Strullu stigmatise la taxe transport lancée par la communauté d'agglomération du Pays Basque auprès des entreprises. Il demande à Jean-René Etchegaray de réviser les taux à la baisse. Car, dit-il, "c'est un frein à l'embauche". Le président de la CPME Pays Basque critique aussi les hausses successives de plusieurs taxes, notamment la CFE, la contribution foncières des entreprises.

Vous avez la main lourde — Georges Strullu au président de l'Agglo Pays Basque

"Vous devez rectifier les taux" dit-il au président de la communauté d’agglomération présent à ses vœux. A Jean-René Etchegaray, il ajoute : " vous avez la main lourde". Il demande un rendez-vous au président de l'Agglo et affirme conserver à son égard "une vigilance constructive".