Bayonne : le centre commercial Ametzondo va mieux

Deux anniversaires fêtés dans le commerce à quelques jours près. Le 26 octobre, on célébrait le premier anniversaire d'Ametzondo et cette semaine, les 35 ans du centre BAB2.

C'est un affrontement feutré mais à coup de millions et d'enseignes. Les deux plus gros centres commerciaux du Pays Basque célèbrent leur anniversaire. Première bougie la semaine dernière pour Ametzondo et cette semaine le BAB2 fête ses 35 ans !

L'un, le BAB2 à Anglet, est devenu un mastodonte en avril dernier après 29 mois de travaux et 75 millions d'euros investis. BAB2, né il y a 35 ans, est aujourd'hui le plus gros centre commercial des Pyrénées Atlantiques avec ses 120 magasins et 1300 employés. C'est le plus gros acteur privé du Pays Basque.

L'autre, Ametzondo shopping, à peine un an d'existence, s'est constitué à la confluence de Bayonne, Saint Pierre d'Irube et Mouguerre. Aujourd'hui, il abrite 80 magasins et emploie 900 personnes. Ametzondo s'est construit autour d'un Ikea.

Les galeries (le mail) d'Ametzondo dans l'attente des clients © Radio France - Jacques Pons

Clientèle multiple et nouvelles enseignes

Dans les deux cas, les deux centres revendiquent plusieurs clientèles: espagnole, sud landaise et béarnaise, enfin, les habitants du pays basque. Durant les vacances d'été s'ajoutent les touristes. Les deux entités se sont battues ces dernières années pour attirer des enseignes nouvelles. Zara, Zara home, Pull and bear pour le BAB2. Desigual, Bistrot Régent, et Zodio au sein d'Ametzondo. Un temps annoncé, Primark, s'est désisté.

Ametzondo c'est bien mais BAB2 a piqué les grosses enseignes !— une cliente chez Ametzondo shopping

Les avis des clients chez Ametzondo shopping Copier

Une toute nouvelle enseigne, Zôdio, vient d'arriver chez Ametzondo fin septembre. Ce magasin est le 19ème de cette chaine française. La marque Zôdio est spécialisée dans l'aménagement de la cuisine et de la maison. Sa spécificité, la partie accueil est constituée comme une grande maison avec son salon, sa cuisine, sa salle à manger. De multiples ateliers y sont organisés.

Zodio, dernier arrivé des magasins chez Ametzondo © Radio France - Jacques Pons

Les ateliers décoration chez Zodio © Radio France - Jacques Pons

La directrice du magasin Zôdio, Maud Larroquette, parle d'un bon premier mois d'activité :

Premier mois d'activité très prometteur chez Zôdio Copier

Ametzondo : les vides maquillés

Les premiers jours d'Ametzondo, il y a un an, furent marqués par la curiosité du public mais au bout de quelques semaines l'effet surprise s'est estompé. Le faible nombre de passants dans les galerie est d'autant plus ressenti que ces passages sont bien plus larges que dans le centre BAB2. Il reste encore beaucoup d'emplacements vides. Un an après, les espaces creux, vides ou les recoins, sont occupés par une bibliothèque solidaire (on y échange des livres à la bonne franquette), un baby foot, des sofas. Le tout, donne un aspect "comme à la maison".

Contrairement à l'ouverture il y a un an, les petits espaces sont comblés en lieu de détente © Radio France - Jacques Pons

Chaque recoin est "garni" soit par un baby foot ou des fauteuils © Radio France - Jacques Pons

Deux fauteuils, deux canapés, de la couleur et des fresques reposantes : effet déco "comblant" garanti © Radio France - Jacques Pons

Ametzondo mieux fréquenté

Depuis 4 mois, le centre Ametzondo shopping attire plus de monde assurent ses responsables. Néanmoins, il reste encore des locaux libres.

La fréquentation d'Ametzondo shopping s'est améliorée depuis le mois d’août dernier © Radio France - Jacques Pons

Parmi les bénéficiaires de ce regain d'interêt, l'un des premiers magasins du centre, Cultura. Son directeur, Vincent Costes :

Les clients plus fidèles selon Vincent Costes, directeur de Cultura Copier

BAB2 complet

Chez BAB2, en revanche, avec l'installation de 2 nouveaux magasins (Be fashion et Hilton) plus aucun emplacement ne sera disponible le 25 novembre prochain. Le directeur du centre commercial BAB2 Stéphane Briosne.