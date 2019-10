Bayonne : le Leclerc Express de Marinadour met la clef sous la porte

Le supermarché va définitivement fermer ses portes le 31 octobre prochain. Il ne restera plus que deux commerces dans le centre Marinadour, qui peine à attirer les clients.

Bayonne, France

Les gérants du You Sushi et de la Mie Caline vont se sentir bien seuls. A partir du 1er novembre, les allées de la galerie marchande Marinadour, au pied du pont Grenet, seront encore plus désertées qu'elles ne le sont actuellement. Situé en plein cœur du centre commercial, le Leclerc Express a décidé de baisser définitivement le rideau. Bon nombre de ses rayons font l'objet de promotions; le magasin est en plein déstockage avant la fermeture de ses portes à la fin du mois.

Coquille vide

C'est presque la chronique d'une mort annoncée. Au bout d'un an d'activité, le supermarché avait déjà considérablement réduit sa surface de vente, en supprimant l'espace boucherie et poissonnerie. Des 2300 mètres carrées disponibles, il n'en exploitait que 1000 mètres carrées. Sa fermeture est aujourd'hui le signe d'un échec : celui d'un centre commercial flambant neuf qui, quatre ans après son ouverture, peine à attirer les clients.

Le magasin est actuellement en plein déstockage. © Radio France - Andde Irosbehere

Est-ce la faute à une offre commerciale déjà suffisante dans le secteur ? Ou bien, comme le soulignent certains, un problème d'accès "pas du tout pratique" ? Pour le gérant de la Mie Caline, Dominique Lefort, le problème est surtout liés aux emplacements vides, ceux qui n'ont jamais trouvé de preneurs : "On a un centre commercial qui pouvait accueillir jusqu'à 20 magasins. Mais il n'y a pas eu de commercialisation de l'autre partie. A partir de là, pour le Leclerc, le contexte économique était difficile."

C'est forcément une attractivité en moins pour Marinadour. Le Leclerc était quand même la locomotive de notre centre commercial.

Le directeur du magasin Jean-Claude Dumasdelage n'a pas voulu s'exprimer sur cette fermeture. Il nous juste assuré qu'une offre de reclassement avait été proposée au 9 salariés du groupe.