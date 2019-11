Bayonne : le quartier de la Citadelle bientôt démoli pour être reconstruit

Bayonne, France

Le parc de logements sociaux de la Citadelle est l'un des plus ancien de la ville de Bayonne. Sa construction avait commencé en 1956. Aujourd'hui, il compte 241 appartements mais les bâtiments ne sont plus aux normes avec notamment la présence de plomb et d'amiante. Le bailleur social, Habitat Sud Atlantique (HSA) a donc décidé de démolir une partie des immeubles et de rénover le reste.

Plus de logements

153 appartements seront refaits à neuf, 88 seront rénovés et 79 logements supplémentaires seront construits en accession sociale à la propriété. "Il n'y aura pas de période où les locataires n'auront pas de logement" assure Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne et président de la Communauté d'agglomération Pays Basque. C'est une opération à tiroir : les immeubles seront démolis, reconstruits ou rénovés un par un et les locataires seront relogés dans le quartier le temps des travaux.

"Les personnes auront la possibilité d'accéder à un logement neuf" — Jean-René Etchegaray Copier

Un bâtiment de 38 appartements est ainsi déjà en construction côté Bedat pour accueillir les locataires pendant les travaux. C'est lors de sa livraison début 2021 que la restructuration de la Citadelle pourra commencer. L'opération devrait durer plus de quatre ans.

Des réunions publiques et des rencontres individuelles seront organisées avant le lancement du projet — Lausséni Sangaré, directeur de HSA

Ecoles

Actuellement, les écoles maternelle et élémentaire de la Citadelle sont installées sur deux emplacements différents. Dans le cadre de la restructuration du quartier, les deux établissements pourraient être regroupés sur le site de la maternelle. "Le quartier gardera son école" assure le maire.

L'école maternelle de la Citadelle, Bayonne - Google Maps / Google Street View

Financement

Le quartier de la Citadelle entre dans le cadre du "contrat de ville" et pourrait donc bénéficier d'une aide de l'Etat à hauteur de 30 à 40%. Le bailleur social HSA financera le reste sur ses fonds propres.

Habitat Sud Atlantique vient de terminer la réhabilitation du quartier Balichon à Bayonne pour une montant de 9M€ ainsi que les quatre lots du Bedat pour 5M€. Dans son plan stratégique, HSA prévoit 60M€ sur 10 ans pour la rénovation de son parc.