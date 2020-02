Bayonne : 2600 personnes lors de la neuvième journée interprofessionnelle contre la réforme des retraites

Bayonne, France

2600 selon les organisateurs, 1800 selon la police. A Bayonne, jeudi matin, la neuvième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraite a drainé moins de monde que les rendez-vous précédents.

Défilé entre la gare et le lycée Cassin

Il n'en reste pas moins qu'on a compté beaucoup de salariés de Dassault, Safran (ex-Turbomeca), des dockers mais aussi des instituteurs ainsi que des professeurs. Le défilé parti à 10h30 depuis la gare de Bayonne s'est achevé deux heures plus tard devant les grilles du lycée Cassin en face de l’hôpital.

"Je vais perdre de 500 à 900 euros — Isabelle Boin, professeur au lycée Cassin

Isabelle Boin et Lucio Iachemet © Radio France - Jacques Pons

Parmi les professeurs qui ont marché jeudi, Isabelle Boin. Ce professeur de lettres classiques n'est plus très loin de la retraite. Ce cap, elle le redoute de plus en plus. Pour elle, "la retraite Macron c'est retraite sous les ponts !"

Isabelle Boin, professeur au lycée Cassin craint des pertes allant de 500 à 900 euros par mois Copier

A coté d'Isabelle Boin, un professeur de SVT (sciences et vie de la terre). Lucio Iachemet est plus jeune. Lui n'a pas calculé le montant de sa future retraite "j'ai trop peur du résultat !" "je ne partirai pas avec un taux plein" "je pense que ce sera pire !"

Lucio Iachemet, professeur de SVT au lycée Cassin Copier

Nouveauté : une flash mob lors de la manifestation

A noter une nouveauté dans cette manif de Bayonne : une flash mob organisée par des militantes CGT de toute la côte basque. Les femmes ont préparé un spectacle en quelques jours à peine sur le modèle d'autres flash mob montées à Lyon et Paris les semaines précédentes. Succès immédiat chez les manifestants !

"Je ne lâche rien !" — Pierrette Fontenas, ex-maire de Tarnos

Parmi le groupe de flash mob une ancienne élue de Tarnos. Pierrette Fontenas, ancienne maire de la cité landaise (de 1991 à 2004), qui à 75 ans se définit comme "une rebelle" viscéralement contre cette réforme des retraites.

Pierrette Fontenas, ancienne maire de Tarnos © Radio France - Jacques Pons

Pierrette Fontenas explique pourquoi elle manifeste à 75 ans Copier

Lors de la manifestation de Bayonne © Radio France - Jacques Pons

A Bayonne jeudi matin © Radio France - Jacques Pons

La manifestation à Bayonne © Radio France - Jacques Pons