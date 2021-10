Bayonne : plus de 100 retraités manifestent pour demander une revalorisation des pensions

Les retraités ont manifesté ce vendredi 1 octobre à Bayonne, à l'appel de plusieurs syndicats. Plus d'une centaine de manifestants mobilisés pour demander une revalorisation des pensions, une nouvelle loi sur l'autonomie et de meilleurs services publics.

À l'appel de plusieurs syndicats dont la CGT, FO, la CGC et l'Unsa, environ 120 retraités ont manifesté ce vendredi 1 octobre dans les rues de Bayonne. Ils demandaient une revalorisation des pensions, une nouvelle loi sur l'autonomie et de meilleurs services publics.

Je vois arriver les factures d'électricité avec angoisse.

"Je suis en train de calculer pour économiser en mangeant moins, lâche Martine, retraitée de l'éducation nationale. Là je vois arriver les factures d'électricité avec angoisse. Pour les soins santé, c'est vrai que cela fait très longtemps que je ne suis pas allée chez le dentiste..."

"Parce qu'il arrive à 70 ans, et que sa femme a plus de 65 ans, un ami va être ponctionné de 500 euros supplémentaires par an sur sa mutuelle, soit 40 euros de plus par mois, témoigne Michel, lui aussi retraité. Voilà à quoi rassemble l'augmentation du pouvoir d'achat."