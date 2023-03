"Bayrou avec nous", les manifestants opposés à la réforme des retraites interpellent le maire de Pau

Fumigènes et pétards devant l'hôtel de Ville de Pau

Après le passage de la réforme des retraites via l'article 49.3 de la Constitution, les syndicats appelaient à une nouvelle journée de grèves et de manifestations ce jeudi 23 mars 2023. C'est la neuvième fois que l’intersyndicale appelle à manifester contre le projet du gouvernement depuis le 19 janvier. A Pau, ils étaient 25000 selon la CGT.

Le parcours de la manifestation à Pau - Police nationale 64

Au passage du cortège devant l'hôtel de ville de Pau, les manifestants ont adressé des sifflets et des huées à François Bayrou. Ce sont les pompiers du 64 qui ont fait le plus de bruit en faisant retentir plusieurs détonations devant les grilles de la mairie. Des militants du syndicat FO, postés sur la Place royale se chargeaient de maintenir le niveau sonore en criant notamment "Bayrou avec nous !" et "Il est où le Bayrou ?"

"François Bayrou soutient complètement cette réforme," indique Christophe Condou, représentant syndical FO chez Safran HE à Bordes. "Il profite de ses largesses, il a toujours défendu Macron, il l'a fait venir sur Pau à plusieurs reprises. Même s'il dit que le discours n'est pas adapté, ce n'est pas nous expliquer différemment qu'il faut, c'est retirer cette réforme."