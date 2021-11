Bazeilles : Unilin utilise d'anciens panneaux stratifiés pour en produire de nouveaux

Unilin se met au recyclage. Chaque année, 750 000 mètres cubes de panneaux en bois stratifié de haute et moyenne densité (HDF et MDF) sortent de l'usine de Bazeilles, dans les Ardennes, ce qui en fait l'un des plus gros sites de production européens. Utilisés pour les sols et l'ameublement, ces planches sont notamment commercialisées sous la marque Quick-Step ou distribuées dans les grandes enseignes de bricolage.

Le site de Bazeilles s'approvisionne dans un rayon de 100 km, en arbres résineux ou feuillus et en plaquettes provenant de scieries. "Mais face à l'augmentation de la production (+ 36% en 8 ans), il est parfois nécessaire d'aller chercher du bois plus loin", constate Jan Gallet, directeur général des panneaux HDF et MDF chez Unilin.

Casser le lien entre la colle et la fibre de bois

Après une année d'expérimentation, Unilin a trouvé le moyen technique d'extraire la fibre de bois d'anciens panneaux stratifiés et de l'intégrer à sa production. "On va utiliser une sorte d'autocuiseur. La pression générée par la température élevée et la vapeur servira à casser le lien entre la colle et les fibres de bois qui pourront ainsi être mélangées pour produire de nouveaux panneaux", détaille Jan Gallet.

On est probablement les premiers au monde à recycler les fibres de bois pour produire des panneaux MDF et HDF - Jan Gallet, directeur général des panneaux stratifiés chez Unilin

Unilin va investir 10 millions d'euros pour équiper ses deux lignes de production ardennaise. Seront ensuite concernés les deux autres unités de fabrication de panneaux stratifiés du groupe : celui de Vielsalm, en Belgique, et Panneaux de Corrèze qu'Unilin vient de racheter en novembre 2021, à Ussel.

Une nouvelle filière de réemploi du bois

Il n'existait pas de filière de recyclage pour ce matériau jusqu'à présent. Les panneaux étaient brûlés mais ne pouvaient pas être utilisés pour produire de la chaleur à cause de la colle qu'ils contiennent.

Jan Gallet, directeur général des panneaux MDF et HDF d'Unilin © Radio France - Alexandre Blanc

Pour atteindre l'objectif d'intégrer 25 % de fibres de bois recyclés à sa production en 2030, Unilin va récupérer chez ses clients les anciens panneaux et s'appuyera sur son propre réseau qui ramasse déjà le bois aggloméré. Cette innovation brevetée permettra, selon le groupe, d'économiser 380 000 tonnes de CO² chaque année.