Bazoches-sur-le-Betz orphelin de son bistrot

Bazoches-sur-le-Betz, dans le Loiret, est une commune de 1000 habitants, à quelques kilomètres seulement de l'Yonne et de la Seine-et-Marne. Une commune vivante mais orpheline de son bistrot "Le Bouquet Garni" depuis novembre 2016. La mairie cherche activement des gérants.

Bazoches-sur-le-Betz, son école primaire, ses étangs de Béon, et puis, au coeur du village, la mairie adossée à l'église Saint-Eutrope. On peut s'y garer sur la place de l'Eglise ou même y accéder en bus. L'arrêt "Eglise" se trouve à quelques mètres seulement du "Bouquet Garni". C'est le nom du bistrot de Bazoches. Mais depuis le mois de novembre 2016, tout est fermé.

Il ne reste plus que les pancartes "épicerie" et "bar restaurant" sur la façade. Ce sont les seules traces de l'activité ancienne du "Bouquet Garni". Un endroit où les Bazochois aimaient se rassembler. On pouvait y boire un verre (voire plusieurs, mais avec modération), manger, discuter, jouer aux cartes, mais aussi acheter quelques produits dans l'épicerie attenante au bistrot. Un endroit où chasseurs, pêcheurs, habitants et élus du village aimaient s'y retrouver.

C'était le centre du village

Daniel Benichou habite Bazoches-sur-le-Betz depuis 1976 et il a toujours connu "Le Bouquet Garni" ouvert. "Avant, tout le monde de regroupait ici" confie le Bazochois. "Depuis que c'est fermé, plus personne ne se voit. Il n'y a plus de regroupement comme avant. Il faudrait que ça revienne, que les gens se rencontrent à nouveau." Il regrette beaucoup l'ambiance du bistrot. "C'était un super lieu de rencontre, ajoute-t-il. Des souvenirs, il y en a plusieurs, comme les parties de cartes. La propriétaire animait aussi le village. A l'époque, il n'y avait de comité des fêtes. Elle le remplaçait quelque peu."

En septembre 2016, quelques semaines avant la fermeture du bistrot, un nouveau conseil municipal a été élu. Thierry Dupuis a remplacé Claude Noël, maire depuis 2001. Il savait alors déjà que "Le Bouquet garni" allait fermer. "L'ancien gérant avait donné congés à l'ancienne équipe municipal, voyant que les travaux votés et prévus n'ont pas été fait" explique le nouveau maire. "La reprise du bistrot, c'est la priorité du nouveau conseil municipal pour l'année 2017. Un village sans commerce, c'est un village qui se meurt. Il faut un endroit où les gens puissent se retrouver. Il fait aussi dépôt de pain et épicerie."

Désormais, ce sont près de 90 000 € de travaux de réhabilitation et de mise aux normes qui ont été votés. Une mise aux normes pour les personnes handicapées est prévue aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un agrandissement du restaurant est également au programme avec une salle de 25 places, une véranda. L'entrée doit être aussi modifiée.

Le nouveau gérant pourrait commencer immédiatement

"Il y a urgence" pour le maire de Bazoches-sur-le-Betz, Thierry Dupuis. "Nous avons un cahier des charges assez pointu parce qu'on ne veut pas se tromper dans ce dossier. Nous recherchons quelqu'un du métier qui est prêt à travailler tout de suite. Il faut que le candidat soit motivé, travailleur mais qu'il soit aussi à l'écoute des gens et de leurs demandes."

Les derniers mois avant sa fermeture, "Le Bouquet Garni" était déjà quelque peu en sommeil. Son dernier gérant avait un travail à côté et il ne pouvait pas ouvrir tout le temps. Désormais, l'objectif est de redynamiser le village et cet endroit. Le bâtiment est de type T3 avec un appartement à l'étage. Les personnes peuvent se garer devant, mais aussi manger dehors lorsque les beaux jours sont arrivés. Quant à l'investissement financier, il ne sera pas énorme pour le nouveau gérant.

"Les subventions sont de l'ordre de 80%" explique Claude Martignon, en charge du projet d'agrandissement et de rénovation du bar-restaurant. "Ça ne coûtera pas très cher à la commune. Comme il y a un loyer, le maire a calculé que la commune pourrait récupérer sa mise sur deux ans. Le loyer est de 800 euro Hors Taxes." Les Bazochois attendent maintenant la reprise du commerce avec impatience. "Ils sont à 100% demandeurs pour que ce lieu de rencontre réouvre" confirme Jérémy Ferrez, maire adjoint. Bazoches-sur-le-Betz retrouvera alors son "Bouquet Garni".