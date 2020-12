Béal : le spécialiste des cordes se lance dans la production de gilets pare-balles

Il y a encore quelques jours, Frédéric Béal, directeur général de l’entreprise éponyme, se demandait quelle grille tarifaire il allait transmettre à ses clients britanniques en janvier 2021. Fallait-il appliquer les 8% de droits de douane en cas de « no deal » - une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord commercial ? Pour le leader mondial des cordes d’escalade et de travaux en hauteur (15 millions de mètres par an!), le marché britannique représente 8% du chiffre d’affaire annuel. L’entreprise nord-iséroise y exporte surtout du matériel destiné aux travaux acrobatiques : entretien de buildings, de stades, maintenance de salles culturelles ou de plateformes pétrolières.

Soulagement après l'accord commercial

« Le deal signé le 24 décembre nous permet de souffler », lâche, soulagé, Frédéric Béal. « Nous allons pouvoir exporter au même prix que l’année précédente, explique le directeur général de la marque. Nous aurons quelques démarches administratives supplémentaires pour passer les douanes britanniques, mais ça n’a rien à voir avec le potentiel désastre que nous aurions eu avec 8% de droits de douane supplémentaires qui de toute façon auraient été supportés par le consommateur britannique. »

Une autre inquiétude liée au Brexit avait elle été levée quelques mois plus tôt : celle du marquage. Les cordes et autres matériels de sécurité répondent à des normes très strictes estampillées « CE ». A l’avenir il faudra que les produits exportés au Royaume Uni répondent à la norme « UKCA ». Mais une période d’adaptation transitoire étalée jusqu’en janvier 2023 permettra à l’entreprise de marquer ses produits. Les doutes, de ce côté, ont été levés.

Agrandissement du site de Pont-Evêque d'ici le printemps 2022

Cet accord signé in extremis entre les Européens et les Britanniques vient conclure une année pour le moins mouvementée pour les entreprises. Béal a vu ses ventes chuter au mois d’avril. Finalement, la baisse annuelle du chiffre d’affaire sera limité à 2-3% sur l’ensemble de l’année 2020 assure le patron de cette entreprise qui emploie 230 salariés dont 70 en Isère. Pas de quoi remettre en question le projet lancé il y a deux ans : celui du transfert du siège social de de Vienne vers le site voisin de Pont-Evêque qui accueille déjà les activités logistiques notamment.

Au printemps 2022, Pont-Evêque rassemblera également au même endroit le siège social et administratif, mais aussi le service recherche et développement, une structure dédiée à l’entraînement et la formation des professionnels des travaux en hauteurs, mais aussi un atelier de fabrication de… gilets pare-balles! "Cela peut paraître étonnant mais ça ne l’est pas tant que ça" explique Frédéric Béal. Les cordes d’escalade sont des équipements de protection individuelle (EPI) de catégorie 3. Comme les gilets pare-balles. Et Béal est une entreprise textile. Manquait une expertise en balistique que vient apporter le Canadien PRE Labs. L’atelier est prêt à en produire 50.000 par an - un chiffre qui pourra augmenter par la suite. Béal compte embaucher pour développer cette activité. Des embauches qui devraient grimper aussi pour faire fonctionner le futur "training center" - centre d’entrainement - dédié aux professionnels des travaux en hauteur.