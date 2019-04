Béarn : 600 curistes avaient réservé aux Eaux-Bonnes, ils seront remboursés ou redirigés

Eaux-Bonnes, France

La fameuse bulle translucide qui recouvre désormais une partie des anciens thermes continue de faire parler d'elle. Une chose est sûre, à cause de problèmes de structures, un rapport d'experts recommande de ne pas ouvrir l’établissement, et il n'y aura pas de cures cette saison. Les curistes devaient venir à la mi-mai jusqu'à fin octobre.

Une année blanche aux Eaux-Bonnes, qui est un manque à gagner pour le groupe Valvital, l'exploitant des thermes. Conséquence directe : les 600 curistes qui avaient déjà réservés seront soit remboursés, soit redirigés vers une autre ville thermale en France.

Il va falloir aussi proposer des mesures de chômage partiel à la quinzaine de salariés du site, 4 CDI et une dizaine de saisonniers. Désormais, on se demande si Valvital qui affichait déjà un déficit de 200 000 euros par an aux Eaux-Bonnes, va rester. Le groupe attend la suite des épisodes, car tout dépendra des dernières expertises attendues en mai ou juin 2019. C'est à ce moment là, qu'il sera décidé des travaux potentiels de consolidation.

Un projet à 8 millions d'euros

La commune a largement mis la main à la poche, certes avec des subventions, mais la facture s'est alourdi pour ce projet désormais estimé à 8 millions d'euros, hors taxes. Les Eaux Bonnes espèrent aussi faire jouer les assurances pour payer les surcoûts du chantier.