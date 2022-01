Béarn : avec un prix du carburant au plus haut, les vols sur les réservoirs des camions se multiplient

Chez Transports Abadie, à Ogeu-les-Bains, on constate que de plus en plus de réservoirs de carburant sont fracturés et vidés par des voleurs. Une perte sèche pour un secteur déjà fragilisé par la flambée des prix de l'énergie.

Avec un gazoil à près d'1,70 euros en station, de plus en plus de voleurs fracturent les réservoirs des semi-remorques de Stéphane Abadie pour voler du carburant.

Le dernier vol de carburant dont a été victime l'entreprise de transports de Stéphane Abadie, à Ogeu-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), date du début du mois. "Le conducteur pense avoir été drogué, le soir, au restaurant. Il s'est endormi et n'a rien entendu", explique le chef d'entreprise. La perte sèche : 600 litres de gasoil sur les 1 000 que contient un semi-remorque, à 1 euro 65 le litre. Sans compter les dégâts sur le camion : le changement de réservoir peut coûter plusieurs milliers d'euros. Et puis l'immobilisation du véhicule le temps des réparations". Il constate que ces méfaits se multiplient lorsque les prix des carburants sont au plus haut. "Certaines personnes préfèrent venir se servir gratuitement sur les camions, ironise Stéphane Abadie. Cela arrive plusieurs fois par an."

Certains voleurs trouent les réservoirs au burin pour récupérer le gasoil. D'autres branchent carrément une pompe électrique aux batteries du camion. © Radio France - Manon Claverie

Certains cassent les réservoirs au burin et y remplissent leurs bidons, d'autres branchent une pompe électrique aux batteries du camion pour récupérer le gasoil... Ils sont équipés ! Alors on porte plainte, mais ça n'aboutit pas.

Stéphane Abadie, patron des Transports Abadie JC à Ogeu-les-Bains.

À la fin de l'année 2021, cela s'est produit plusieurs week-end de suite, sur le parking du site, à Ogeu. "Il y avait du gasoil partout. Le week-end, les 20 camions restent stationnés ici. Donc les voleurs n'avaient qu'à se servir. Certains cassent les réservoirs au burin et y remplissent leurs bidons, d'autres branchent une pompe électrique aux batteries du camion pour récupérer le gasoil... Ils sont équipés ! Alors on porte plainte, mais ça n'aboutit pas", déplore-t-il.

Il a fallu installer des caméras sur le parking de l'entreprise, équiper l'ensemble des véhicules d'un système d'alarme, qui se déclenche lorsque le niveau de carburant baisse anormalement... Selon le type de marchandise transportée, le patron demande à ses conducteurs de passer la nuit sur des parkings sécurisés, fermés, avec gardien. Mais cela a un coût. "Un abonnement mensuel pour les alarmes, les caméras, les nuits à 25 euros sur un parking sécurisé, quatre fois par semaine, multiplié par 20 conducteurs... je vous laisse faire le calcul !"

Un secteur qui n'était déjà plus rentable

Or le secteur des transports n'est déjà "pas rentable depuis des années" à cause de la hausse des prix de l'énergie, pour le chef d'entreprise. "+ 30 % en un an pour ce qui est du carburant et + 400 % en un an pour le gaz, puisque certains véhicules en sont équipés dans le but de participer à l'effort de transition énergétique. Nous essayons de répercuter ces coûts sur le client mais lui non plus ne peut pas payer, il est comme nous."

Alors l'entreprise cherche à se diversifier. À se lancer dans la logistique, dans "d'autres activités proches des transports, mais qui n'engendrent pas tous ces coûts". Stéphane Abadie a construit un premier entrepôt logistique à Ogeu-les-Bains et projette d'entre faire émerger d'autres.