Béarn et Bigorre : des gaziers et des électriciens en grève pendant deux jours

Des salariés d'Enedis et de la Shem se sont réunis ce mardi matin à Pau pour dire leur colère et leurs inquiétudes. Ils demandent une augmentation de salaire et craignent des suppressions de postes liées aux prochains regroupements prévus.

Mardi et mercredi, deux jours de mobilisation annoncés devant la Cité Multimédia à Pau. Ce sont des salariés d'Enedis et de la Shem (Société hydro-électrique du Midi) qui sont en grève plusieurs heures par jour. Des électriciens et des gaziers en colère, inquiets pour leur avenir. Ils redoutent des suppressions de postes à cause de regroupements prévus en Bigorre et dans la Vallée d'Ossau. Par ailleurs, ils aimeraient être mieux payés, une augmentation de 200€ net par mois.

Jean-Maurice Darboucabe est agent Enedis dans les Hautes-Pyrénées. Il explique que le contexte devient trop éprouvant dans un contexte où le coût de l'énergie augmente, d'autant plus que le salaire de base est en dessous du smic, et le salaire moyen est inférieur à 2.000€ par mois. "Ça fait 10 ans qu'on n'a pas d'augmentation, que notre pouvoir d'achat diminue et que tout augmente, explique Jean-Maurice Darboucabe. Nous, on reste bloqués et ça devient insupportable. Surtout quand on voit que les entreprises reversent de plus en plus de dividendes. En 2020, on a chacun rapporté plus de 37.000€ aux actionnaires. On demande 200€ de plus par mois, c'est le minimum, on nous explique que ça n'est pas possible."

Le syndicat CGT a appelé à la mobilisation des salariés de la Shem et Enedis, les 25 et 26 janvier devant la Cité Multimédia de Pau © Radio France - Marion Aquilina

Jean-Maurice Darboucabe est agent Enedis dans les Hautes-Pyrénées Copier

Parmi les inquiétudes figure aussi l'enjeu de fusions à venir. Serge Saint-Vignes délégué syndical CGT à la Shem s'inquiète : "C'est un regroupement qui prévoit une suppression de postes. Mais on va se retrouver avec des doublons donc dans les deux-trois années qui vont venir, il pourrait y avoir jusqu'à six postes supprimés sur un effectif de 24". Le premier projet concerne les Hautes-Pyrénées, fusion des groupements d'EGET et du Louron. Et par ailleurs dans la vallée d'Ossau, il y aurait ensuite le projet de fusion d'Artouste et du Hourat.