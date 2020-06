Béarn : la filière aéronautique devra "réajuster ses effectifs"

Christian Houel était l'invité de France Bleu Béarn, ce mercredi matin. Le président d'Aquitaine Electronique, basée à Serres-Castet, et trésorier de l'Union des industries et métiers de la métallurgie dans les Pyrénées-Atlantiques, décrit la situation de la filière aéronautique.

Ici l'usine Héli-Union à l'aéroport d'Uzein, entreprise spécialisée dans la maintenance et l'exploitation d'hélicoptères. 14 janvier 2020.

"La filière joue sa survie", déclare Christian Houel ce mercredi matin sur France Bleu Béarn. Le président d'Aquitaine Electronique, un sous-traitant aéronautique, était l'invité de la radio béarnaise. Il est également trésorier de l'Union des industries et métiers de la métallurgie dans les Pyrénées-Atlantiques. "Le plan de 15 milliards d'euros annoncé par l'Etat est un plan ambitieux, à la hauteur de la crise, mais ce n'est pas avec ça qu'on va survivre."

Des commandes pour Safran et pour les sous-traitants

Christian Houel souligne l'importance du plan de soutien annoncé ce mardi. Pour soutenir le secteur, le ministère des Armées va dégager 600 millions d'euros de commandes par anticipation. "Bien évidemment, Safran en profitera. Nous, les fournisseurs sous-traitants, en bénéficierons également."

Une partie du plan est un fonds de soutien pour les entreprises, afin de financer le chômage partiel. "Mais maintenant, il nous faut des commandes et du chiffre d'affaires", répète Christian Houel. Le président d'Aquitaine Electronique estime entre 20 et 50% de baisse du chiffre d'affaires parmi les entreprises de l'aéronautique à l'Union des industries et métiers de la métallurgie dans les Pyrénées-Atlantiques.

Il faut être lucide. Il y aura des réajustements d'effectifs. On a déjà des mauvaises nouvelles de la part d'entreprises locales. On en aura d'autres à l'automne.

