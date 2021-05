Béarn : le centre social de Monein lance une navette gratuite pour aller faire les marchés

À partir de vendredi 28 mai, les adhérents du centre social pourront bénéficier de cette navette. Des conducteurs bénévoles viendront les chercher chez eux et les conduiront sur les marchés d'Oloron, Mourenx, Artix et Monein.

La P'tite Navette prendra la route vendredi 28 mai. Financée par la région et le département, elle prévoit de conduire gratuitement les adhérents du centre social de Monein qui le souhaitent au marché d'Oloron le vendredi, à ceux de Mourenx et Artix le mercredi et au marché de Monein le lundi. "L'idée c'est de permettre à ces personnes isolées, sans moyen de transport, d'avoir accès à la vie courante", explique Annabelle, du centre social. Certains demandent de l'aide à la famille mais au bout d'un moment on se sent redevable, ce n'est pas évident. La navette aura aussi comme fonction de créer du lien puisque c'est un déplacement collectif. Le chauffeur sera un accompagnateur plus qu'un chauffeur."

Des chauffeurs bénévoles

Depuis la crise sanitaire, "la fracture sociale fait que certains n'ont plus accès à des véhicules individuels", poursuit-elle. Et dans ce territoire rural, le centre social a également remarqué que de plus en plus de personnes vieillissantes ne conduisent plus. La P'tite Navette s'adresse également à ceux qui ont perdu leur permis de conduire.

Environ 900 adhérents du centre social, habitants de Monein, Lacommande, Parbaïse, Abos, Lucq-de-Béarn, Bésingrand, Pardies, Lahourcade, Tarsac et Cardesse, peuvent bénéficier de la navette gratuite. Il faut pour cela s'inscrire trois jours avant. Les conducteurs bénévoles - ils sont trois pour l'instant - peuvent envoyer leur permis de conduire au centre social pour se porter volontaire. Le centre social possède deux véhicules 9 places (8 si on enlève le chauffeur) qui pourront servir au transport.

Élargie aux activités culturelles ou de loisirs

La P'tite Navette pourra également servir pour se rendre à des activités culturelles ou de loisirs ainsi que pour tout autre déplacement sur demande, moyennant une compensation kilométrique. Une boîte à dons est disponible au centre social de Monein pour ceux qui souhaitent soutenir la démarche. L'expérimentation doit durer au moins jusqu'au mois de décembre 2021.