Béarn : le groupe "Famille Michaud Apiculteurs" compte sur le CETA pour conquérir l'Amérique

Le groupe basé à Gan "Famille Michaud" n'a pas attendu la ratification du CETA par l'Assemblée Nationale pour s'installer au Canada. Depuis le 20 juin dernier, une usine flambant neuve de près de 10.000m², implantée à Thetford Mines au Québec permet au groupe de produire jusqu'à 200.000 bouteilles de sirop d'érable par jour. Pour expliquer cette ouverture, Vincent Michaud, PDG du groupe fondé par son grand-père détaille : "La décision remonte à deux ans et demi de s'implanter au cœur de la zone de production du sirop d'érable, parce que contrairement au miel, le sirop d'érable s'exporte partout dans le miel mais n'est produit qu'à cet endroit". La mise en place du CETA ressemble pour le groupe à la validation de ce projet.

Une porte d'entrée sur l'Amérique

"Ce traité est une formidable opportunité, lance Vincent Michaud. Je suis très favorable à cet accord parce que je constate que dans l'Histoire, les pays qui se sont repliés sur eux-mêmes comme la Chine au XVIe siècle se sont effondrés après ; au contraire, le Royaume-Uni grâce aux échanges commerciaux est devenu dominant dans le monde". "Famille Michaud" aimerait donc devenir dominant dans le monde du sirop d'érable, à l'heure actuelle, le groupe à travers sa marque "Maple Joe" lancée en 2000, est le 3e acteur mondial du domaine, à une exception majeure : il ne vend pas sur le continent nord-américain. Avec le CETA, cela pourrait être plus simple : "Le Québec c'est la porte sur l'Amérique, confirme Vincent Michaud avec appétit. Sans le CETA, c'est plus compliqué avec les droits de douanes et tout ça, les échanges seraient beaucoup plus compliqués".

Le CETA doit encore être ratifié, pour la forme, au Sénat en France, le vote pourrait intervenir en octobre. L'Allemegne et l'Italie ne se sont pas encore prononcés sur cet accord.