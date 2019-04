Béarn : plus de 12000 projets de recrutement en 2019 selon Pôle Emploi

Pau, France

Pôle Emploi a dévoilé ce jeudi son enquête sur les besoins en main-d'œuvre chez nous pour l'année 2019. C'est une enquête nationale, déclinée dans toutes les régions, les départements et les bassins d'emploi sur les perspectives d'embauche. En Nouvelle-Aquitaine près de 43000 entreprises ont répondu (25,5%), et la bonne nouvelle c'est qu'en Béarn une entreprise sur quatre envisage de recruter.

Le détail des projets de recrutement en Béarn en 2019. - © Pôle Emploi

63% de projets non-saisonniers

Pôle Emploi recense pour le bassin d'emploi du Béarn 12000 projets de recrutements pour l'année 2019, cela en fait le 3e bassin le plus dynamique de la grande région derrière Bordeaux et La Rochelle. La majorité des postes proposés le seront dans le domaine des services à la personne, et cela sera dans la grande majorité des cas (63,2%) des postes non-saisonniers, et donc plus stables.

Le top 10 des projets de recrutement saisonniers et non saisonniers. - © Pôle Emploi

Paradoxalement les entreprises déclarent dans presque un cas sur deux (48,2%) que ces recrutements seront difficiles, soit par pénurie de candidats qualifiés, soit par inadéquation des profils par rapport au projet ou encore parce que l'image de l'entreprise ou du poste est mauvaise, et qu'elle freine donc les candidatures. Malgré tout l'an dernier plus de trois-quarts (76%) des projets de recrutement déclarés par les entreprises de Nouvelle-Aquitaine se sont concrétisés en embauches.

Les projets de recrutement jugés difficiles par les entreprises en Béarn en 2019. - © Pôle Emploi

Toutes les données de l'enquête « besoins en main-d'œuvre » sont à retrouver à l'adresse : statistiques.pole-emploi.org/bmo