Malgré les vagues de chaleur, pas de record de fréquentation dans les piscines sarthoises

Le mois de juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Et on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit aussi celui des records de fréquentations dans les piscines sarthoises. Mais il n'en est rien : le bilan est souvent plus mitigé.

Par rapport aux deux années précédentes, marquées par le Covid, on pourrait croire à une amélioration. A la piscine de Coulaines, plus de mille personnes en plus sur le mois de juillet (2400 en juillet 2021 contre 3600 en juillet 2022). Mais pas si on compare avec les chiffres de 2019 : "En juillet 2019, on avait fait 5000 entrées", confirme la piscine.

"Effet Covid"

Même constat à Ecommoy, La Flèche, la Suze-sur-Sarthe ou encore au Mans : 10 à 20% en moins sur les fréquentations en comparaison à 2019. Seules les piscines d'Allonnes ou de Montfort-le-Gesnois semblent faire figure d'exception : à Allonnes, on a comptabilisé 3 844 entrées en juillet 2022, contre 3 874 en juillet 2017. Pour Montfort-le-Gesnois, le centre aquatique Sittelia a enregistré une hausse de 9% sur les mois de juin et juillet, par rapport à 2019.

fMais alors, que s'est-il passé ? Un changement d'habitudes, selon le directeur des piscines du Mans, Stéphane Mistouflet : "Certainement que la population s'oriente plus vers les lacs, ou les balades en forêt, dans la nature, et ne vient plus sur les piscines municipales. Et il y a également en parallèle l'essor des piscines privées qui a peut-être joué en notre défaveur sur le court terme."

Manque de maîtres nageurs

Une autre problématique rencontrée par les piscines : le manque de maîtres nageurs. "On l'explique aussi par les formations, qui sont quasiment vides. Je pense que pour les prochaines années ça n'annonce pas de belles choses pour le milieu de la natation", lâche Guillaume Pasquier, le directeur de la piscine d'Ecommoy.

La piscine d'Ecommoy est en manque de maitres nageurs Copier

Une pénurie qui impacte directement la fréquentation des piscines : en sous-effectif, certaines d'entres elles comme la Suze-sur-Sarthe doivent donc fermer un ou deux jours par semaine. D'autres, comme celles du Grand-Lucé, sont carrément fermées tout le mois d'août.