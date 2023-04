"Beaucharme cosmétiques" des produits cosmétiques bio aux portes du Morvan

"Beaucharme cosmétiques " est né de la volonté de deux agriculteurs de cultiver autrement et d'adapter leurs cultures aux changements climatiques.

Les plantations de plantes aromatiques

Les plantes aromatiques ( menthe poivrée, lavandin, sauge sclarée camomille romaine et laurier) et les huiles végétales (tournesol, carthame, cameline, bourrache et chanvre) qui composent les produits sont cultivées en bio à Montillot et Asquins.

"Beaucharme cosmétiques"

Les huiles végétales sont obtenues par pression à froid et les huiles essentielles par vapo distillation.

La gamme "Beaucharme cosmétiques"

Savons, eaux florales, huiles, crèmes pour les mains, sérums ... des produits sains et naturels, efficaces, sans fausses promesses.