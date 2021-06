"Beaucoup de fatigue morale" : l'inquiétude chez Makeen Energy après neuf suppressions de poste

La menace d'une liquidation et d'un redressement judiciaire n'est plus d'actualité chez Makeen Energy. Mais l'inquiétude grandit après l'annonce de neuf suppressions de postes dans l'usine de Buzançais.

Un an après l'annonce brutale du placement en liquidation judiciaire de leur entreprise, les salariés de Makeen Energy traversent à nouveau un mois de juin rempli d'incertitudes. L'usine spécialisée dans l'embouteillage de GPL, basée à Buzançais, semblait tirée d'affaire avec la fin du redressement judiciaire en février 2021. Mais l'annonce de neuf licenciements a pris tout le monde de court. Le sujet avait été évoqué par la direction mais pas ces derniers mois semble-t-il. "On n'en entendait plus parler donc on pensait que c'était remis en cause", souligne Stéphane Robin, représentant Force ouvrière.

Beaucoup de questions se posent sur la motivation d'une telle décision. "On sait très bien que le point d'équilibre financier ne sera pas atteint même avec neuf licenciements. Ils vont diminuer les effectifs mais jusqu'à quel point ?", s'interroge Stéphane Robin. Il assure que l'inquiétude se lit sur le visage des 80 salariés de Makeen Energy. "Les gens se demandent s'ils ne vont pas faire partie d'une prochaine charrette dans les mois à venir. On n'a rien de rassurant", ajoute-t-il.

Quand on travaille avec une épée de Damoclès comme celle-ci, c'est difficile

C'est aussi le profil des suppressions de poste qui sème le doute chez syndicats et salariés. Le responsable de production le responsable des projets du bureau d’études font partie de la vague de départs. "On nous a promis de nouveaux marchés mais si on commence à perdre des têtes pensantes et des rouages importants de la société, vous comprenez bien que les signaux ne sont pas positifs pour le personnel. On peut toujours s'inquiéter sur le devenir de la société", conclut Stéphane Robin.