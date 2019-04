Beaucoup de monde aux centres des impôts en Bretagne

Région Bretagne, France

Même avec le prélèvement à la source, il est plus rassurant de se faire accompagner pour remplir sa déclaration d'impôts. C'est sans doute le sentiment de tous ces gens croisés aux centres des impôts de Bretagne, alors qu'il faut désormais remplir sa déclaration de revenus sur l'année 2018.

A Quimper, notamment, les agents accompagnent sur place ceux qui ne parviennent pas à finaliser leur déclaration en ligne, avec des ordinateurs disponibles sur place.

Mieux vaut prendre rendez-vous, c'est possible sur internet, sinon c'est l'attente. Christine a dû venir de Briec et faire 45 minutes de queue pour savoir comment faire, suite à un changement de situation, elle s'est mariée fin 2018.

Michel vient de Vannes pour un cas particulier dans le cadre d'une succession, son père, décédé, faisait sa déclaration en ligne, et sa mère n'a pas les identifiants : "Je n'ai pas pu récupérer l'identifiant, il faut se déplacer pour faire la déclaration puisque je ne peux plus la faire en ligne."

Valérie s'est déplacée de Fouesnant, car le centre des impôts près de chez elle, "ne s'occupe plus de rien. Il y a beaucoup trop de monde. Là, je demandais un autre renseignement et on me dit :" Madame, allez sur internet !" Comment font les gens sans véhicule ?"

La date limite pour déclarer ses revenus est le 28 mai pour le Finistère et les Côtes d'Armor, et le 4 juin pour le Morbihan.