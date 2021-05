Beaucoup de monde dans les magasins pour la réouverture du centre commercial Cap Saran à Orléans

Après plus de six semaines de fermeture, les magasins jugés "non-essentiels" peuvent de nouveau accueillir les clients depuis ce mercredi. Une bouffée d'oxygène pour les commerçants du retail park de Cap Saran, à Orléans, mais aussi pour les clients, de retour en masse ce samedi.

"Alors les enfants, vous en pensez quoi ?" Ludovic se regarde dans le miroir des cabines d'essayage. Jean et veste noir, avec les étiquettes qui dépassent, ce père de famille de 44 ans ne cache pas son plaisir de retrouver les magasins. "Ça fait presque bizarre d'être là, mais c'est aussi très agréable, c'est le retour de la sortie du samedi, en famille !"

Cela faisait près de sept semaines que les boutiques du retail park avaient dû baisser le rideau, comme tous les commerces jugés "non-essentiels". Elles avaient néanmoins obtenu un délai, n'étant pas en intérieur, et avaient pu rester ouvertes encore quelques temps, malgré la fermeture des centres commerciaux, fin janvier. Mais, même un mois et demi, cela semble avoir été une éternité pour la famille Loiseau.

Ils sont venus à quatre, et représentent trois générations : les grands-parents, la fille et la petite-fille. Tous, le sourire aux lèvres, malgré les masques. Ils disent être surtout venus pour "flâner" et se retrouver. "C'est vrai que ça nous avait beaucoup manqué", confie la grand-mère. _"On a l'impression de revivre comme avant, de retrouver ce côté social, et pas simplement sortir de chez soi pour faire les courses de nourriture", renchérit sa fille. Et ce n'est pas la petite dernière qui dira le contraire ! "Je suis trop contente parce que maintenant mamie m'achète plein de trucs !"_ Et, contents, forcément, la plupart des commerçants le sont aussi. Mais pour certains, cette réouverture est aussi très stressante.

Retards de livraison, mises en rayon... certains vendeurs se disent "débordés"

Elena Fisson, responsable du magasin de vêtements Who's back, s'attendait à un tel afflux de clients. "C'est génial ! En plus les clients sont très sympas, ils nous encouragent beaucoup et nous montrent qu'ils sont heureux de nous revoir, ça fait du bien !" Même si cette reprise est particulièrement physique. "C'est quand même dur, après un mois et demi passé à ne rien faire !", lance la responsable.

Une reprise difficile aussi pour Valentine, vendeuse au rayon randonnée et sports collectifs d'Intersport, mais pour des raisons différentes. "On est débordé, soupire la jeune femme. Les clients se ruent dans les magasins, on doit être disponible pour eux, pour les conseiller, et en même temps, gérer la mise en rayon, ça nous met en difficultés".

D'autant qu'elle enregistre des retards de livraison importants, en raison du confinement. Il est parfois difficile de satisfaire les demandes des clients. Il est notamment impossible, pour le moment, de trouver une petite planche de surf pour enfant notamment, ni même un cerf-volant.

Les commerçants espèrent néanmoins que cet engouement des consommateurs va durer. Le centre commercial de Cap Saran sera d'ailleurs exceptionnellement ouvert ce lundi de Pentecôte.