Beaucoup de patron se plaignent de ne pas trouver suffisamment de personnel: c'est un problème de formation

Grenoble, France

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de candidat, mais que les recruteurs ont estimé qu'ils n'allaient pas prendre le risque d'embaucher quelqu'un qui n'est pas compétent (avec ou sans diplômes) et surtout quelqu'un qui n'aura pas de capacités d'adaptation. Ce que l'on appelle désormais le "Savoir-être"

Et puis, il y a bien-sûr les emplois mal payés qui n'ont pas une bonne image ou sont dures physiquement. En Isère : 57.000 chômeurs de catégorie A au 1er octobre 2019 (en baisse de 2% sur un an) Et pourtant il y a entre 3 et 5.000 emplois qui ne sont pas pourvus. Dans le bassin grenoblois, avec une certaine reprise économique on cherche aujourd'hui des centaines d'ingénieurs.

De grandes entreprises ou des start-up n'en trouvent pas suffisamment tel Frank Corduant, fondateur de Kaizen Solution, une société de Service informatique; basée à Montbonnot, créé il y a 5 ans et avec aujourd'hui 150 collaborateurs qui cherche 30 ingénieurs supplémentaires

Tout comme SAMSE qui a du mal à trouver suffisament de chauffeur-routier, magazinier-cariste, commercial itinérant cuisine ne trouvent pas preneur , explique Caroline Gilouin la DRH du Groupe.

Frank Fedor , conducteur de travaux, dans une entreprise de BTP pourrait embaucher 5 personnes immédiatement

Désormais c'est dans tous les secteurs que les employeurs ont du mal à trouver du personnel. Emmanuel Breziat, délégué du MEDEF en Isère, selon lui avec 8,5% de chômeurs la France connait les mêmes difficultés que les pays comme les USA où le chômage a quasiment disparu