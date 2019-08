Où sont les touristes cet été ? A l'abri de la chaleur sur les côtes de Bretagne, évidemment !

Difficile de ne pas le remarquer cet été en Bretagne : on constate plus de touristes que d'habitude, mais c'est surtout vrai sur le littoral, après le beau temps du mois de juillet.

De la chaleur et du soleil : c'est le cocktail parfait pour faire le plein de touristes, et ça a été le cas presque tout le mois de juillet en région Bretagne. Mais quand on parle de chaleur ici, rien d'écrasant, on est passé (sauf l'Ille-et-Vilaine, quelques jours) à côté de la canicule.

Pour prendre la température, direction le Morbihan, cinquième département le plus touristique de France, le premier en Bretagne. Mais le mois de juillet a pourtant débuté lentement. On rappelle le contexte ? La dernière semaine d'école a occupé les derniers jours de juillet, les épreuves du brevet ont été décalées de quatre jours, sur la deuxième semaine. Thomas, moniteur de char à voile au club Nature School de St Pierre Quiberon estime n'avoir pas été submergé : "Avec la circulation sur la route, ça nous permet de savoir s'il y a un peu de monde sur la presqu’île ou pas. On n'a pas observé de bouchons comme on observe parfois. Il n'y a pas eu de surfréquentation même si la météo a été plutôt bonne jusqu'à maintenant."

"Le meilleur mois de juillet" - dans un camping du Morbihan

Les touristes ont donc débarqué un peu plus tard, à la mi-juillet, une fois que les cartables ont été rangés, parfois le bac en poche. Certains campings évoquent 70% de taux de fréquentation voire plus. Claude Le Gloanic, gérant du camping de la Fontaine du Hallatte à Plougoumelen, constate 20 % de vacanciers en plus : "C'est le meilleur mois de juillet de toutes ces années, notamment de ces trois dernières qui étaient excellentes. Là on passe encore au-dessus."

"La météo nous a fait un très beau coup de pub!" - Nicolas Dayot tient un camping dans le Finistère

Même satisfaction plus à l'ouest, dans le Finistère, où l'air est resté respirable (le ciel clair) tout le mois de juillet, pour Nicolas Dayot, président de l'union bretonne de l’hôtellerie de plein-air, et président du syndicat des campings du Finistère : "La météo a été très sèche, i y a eu une belle température. Surtout, elle a été excessive dans certaines régions, et en _dernière minute, de nombreux touristes_, de nombreux campeurs ont décidé d'orienter leurs vacances vers notre belle région. C'est le cas pour toute la côte atlantique et la moitié nord. C'est clairement la Méditerranée qui en souffert, et nous qui en avons gagné", précise le gérant du camping de Tréguer-Plage à Plonévez-Porzay.

Les Bretons ressortent la tente du grenier

"La météo nous a fait un très beau coup de pub. De nombreuses personnes qui hésitaient à venir en Bretagne ont vu que la fenêtre était très favorable, mais aussi les habitués et les Bretons eux-mêmes ! Il y a beaucoup de tourisme de proximité en Bretagne, les Bretons aiment beaucoup partir en vacances en Bretagne. Ils ont sorti la tente de leur grenier !"

Les villages dans les terres n'ont pas bénéficié de l'afflux de touristes

A Sarzeau, le château de Suscinio, proche du littoral, annonçait lundi plus de 31.000 visiteurs : +8.000 par rapport à l'an dernier !

Mais le culturel, le patrimonial a fonctionné, comme le montrent ces bons chiffres, quand la mer était à côté. Les touristes ont boudé la chaleur des terres. Car à Rochefort-en-Terre, le mois de juillet a été touristiquement plutôt moyen : "Quand il fait trop chaud, les gens sont plutôt sur le littoral et visitent moins les petites cités à l'intérieur du territoire. C'était assez impactant pour nous en terme de fréquentation, pour les commerçants", relève Nicolas Gicquel, le directeur de l'office de tourisme.

Et cette question : Le mois d'août sera-t-il dans la veine de ce mois de juillet ou plus moyen comme l'an dernier ? Depuis plusieurs jours, la Bretagne est confrontée à l'humidité et même au coup de vent...