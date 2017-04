Beaucoup de touristes sur le bassin d'Arcachon pour le week-end de Pâques

Il y a eu du monde ce week-end à Arcachon. Une aubaine pour les commerçants et restaurateurs, qui ont très bien travaillé pendant ces trois jours. C'est un bon signe, selon eux, pour la saison estivale à venir.

Des terrasses bondées, la file d'attente chez le glacier et la foule sur la jetée. Le week-end de Pâques a été chargé à Arcachon. Une grande satisfaction pour les commerçants qui préparent la saison estivale. Difficile pendant ces trois jours de trouver une place pour déjeuner au soleil, les restaurants étaient souvent complets. Jean-Bernard est propriétaire d'un établissement dans le centre d'Arcachon, il avait au menu un agneau de lait qui a fait fureur. "Il y a eu beaucoup de monde, on a du rajouter des tables dehors vu le nombre de personnes. On a fini le service du midi vers 17 heures dimanche! C'était mieux que l'année dernière." Mais ce n'est pas toujours évident de gérer une telle affluence, car au mois d'avril, les saisonniers ne sont pas toujours tous arrivés. Julien a beaucoup couru ce week-end: "On est pas encore au complet, donc forcément c'est un des week-ends les plus durs."

Parmi la vague de touristes, il y avait beaucoup de Parisiens, ils terminaient leurs vacances vendredi. Mais aussi des Bordelais et tous ceux qui sont dans la zone A. Leurs vacances ont débuté vendredi. "On a vu beaucoup d'Espagnols, c'est vrai que comme ils sont très croyants, Pâques, c'est toujours une fête importante pour eux, ils sont souvent nombreux ici à cette période", explique Patrick, restaurateur.

Gros succès pour les balades en bateau

Les vendeurs d'excursion en bateau sur le Bassin d'Arcachon ont fait le plein. © Radio France - Mégane Fleury

Les touristes ont pu aussi profiter des excursions en bateau sur le bassin. Dès 10 heures le matin, il y avait des files d'attente devant les petites cabanes en bois blanc. Tour du bassin en bateau à moteur, en catamaran, dîner sur l'eau, ils avaient le choix. Mais les vendeurs ne s'attendaient pas à les voir si nombreux. "On a été surpris par l'affluence, il y a eu aussi beaucoup de réservations sur internet, alors on s'est organisés, on a augmenté le nombre de traversées en bateau vers le Cap Ferret, mais il y a eu du retard"', confie Elisa, qui vend des tickets pour des excursions en bateau jusqu'à la fin du mois de septembre. Christelle propose des sorties en catamaran et entre samedi et lundi, elle a eu plus de 200 clients. Tous ces commerçants sont satisfaits de ce week-end pascal. Une forte fréquentation qui laisse présager une belle saison estivale.