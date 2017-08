Beaugency: le magasin Intermarché va fermer le 30 septembre

A cause d'une baisse constante du chiffre d'affaires et de la concurrence dans le secteur, Intermarché décide de fermer son magasin de Beaugency le 30 septembre. Quarante emplois sont menacés.

Trop de concurrence, pas assez de rentabilité: voila les raisons qui poussent Intermarché à fermer son magasin de Beaugency. Le groupe l'a annoncé mardi aux salariés et jeudi aux élus de la commune, via un courrier. Cette annonce est une véritable surprise pour la municipalité étant donné qu'Intermarché avait participé financièrement à la création du rond-point de la route de Messas, qui permet un accès plus direct au parking du magasin.

Quarante emplois menacés

Quarante personnes risquent donc de se retrouver sans emploi au soir du 30 septembre, dernier jour d'ouverture du magasin. David Faucon, le maire de Beaugency, est allé exprimer son soutien aux salariés ce jeudi. Il espère rencontrer la direction régionale d'Intermarché dans les prochains jours.

En décembre dernier, un autre supermarché (Aldi) avait fermé à Beaugency. Malgré des contacts, aucun repreneur n'a été trouvé.