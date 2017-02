A Beaulieu-lès-Loches, la Cabane propose des produits frais et locaux en libre service 7j/7

Depuis mai dernier, quatre commerçants du Lochois proposent leurs produits en libre-service, sept jours sur sept et cela de 6h à 23h. Tout est disposé à l'intérieur d'une "cabane" de 50 m2 ; on y trouve du pain frais, des fruits et légumes, des œufs mais aussi du fromage de la région.

Il y a neuf mois, les établissements Tanier pour les légumes et Maryse pour les fruits ainsi que l'EARL Champion, producteur de fromage de chèvre et Thierry Auger pour le pain ont décidé de se réunir pour créer la cabane des quatre saisons.

Le but est de proposer des produits frais par le biais de distributeurs automatiques en libre-service dans des petits casiers, à l'intérieur on y retrouve des fruits, des légumes, des œufs, du fromage et du pain frais.

Fromage de chèvre produit à Ferrière-sur-Beaulieu par l'EARL Champion © Radio France - Morad Djabari

Un système très pratique et qui favorise le circuit-court

Face aux petits casiers de fruits et légumes Marie-Jo vient faire son marché, c'est une habituée, elle vient se ravitailler, ici, à la cabane des 4 saisons au moins deux fois par semaine.

Ce marché en libre-service lui a changé la vie.

Je ne peux plus aller au marché le mercredi et le samedi, donc en venant ici c'est comme aller au marché on a les mêmes produits. En plus de cela, ça m'évite d'aller en ville, il n'y a pas de place pour se garer, ici, c'est toujours ouvert, je viens et je me sers.

La cabane des 4 saisons est ouverte sept jours sur sept © Radio France - Morad Djabari

L'atout numéro un de la cabane des 4 saisons, en plus des horaires souples (6h à 23h), ce sont ses produits frais. Les fruits et légumes poussent à deux pas du magasin, dans des serres juste en face du magasin.

C'est agréable de voir que ce que l'on mange pousse juste en face, puis c'est vraiment le côté local qui fait que je viens ici pour pouvoir manger les produits du coin et les faire découvrir à mes enfants. Katia, cliente régulière de la cabane.

les fruits et les légumes poussent juste en face de la cabane des 4 saisons © Radio France - Morad Djabari

Les casiers sont remplies trois à quatre fois par jour par les producteurs. Et produit frais et locale cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont plus chers.

Les produits ne sont pas plus chères que sur le marché ou en magasin © Radio France - Morad Djabari

C'est des produits de qualité et on a voulu garder les prix que l'on a sur le marché ou dans nos magasins traditionnels et n'y a pas de surcoût. Thierry Auger, le fournisseur en pain de la cabane des 4 saisons.

Prochainement, d'ici quelques semaines, la cabane des 4 saisons devrait proposer de la charcuterie en libre-service.