Beaulieu-lès-Loches : le café l'Estaminet est à vendre

C'est peut-être une page d'histoire qui va se tourner à Beaulieu-lès-Loches. L'Estaminet, ce bar-restaurant historique du village près de l'abbaye et de la mairie, est en vente. Son propriétaire légendaire, Gilles Vappereau part à la retraite d'ici quelques mois.

Le bistrot l'Estaminet et sa décoration n'ont pas bougé depuis les années 1970.

C'est un lieu chargé d'histoire et entrer dans ce bar, c'est un peu changer d'époque. Au milieu de la pièce, la cheminée crépite, les murs en pierres blanches sont jaunis par les fumées de cigarette. Un endroit à part pour les habitués. Ils y retrouvent une atmosphère authentique, le café est resté dans "son jus".

La fermeture de ce café de collection serait la fin d'un lieu historique

Un torchon blanc et un verre à la main, Gilles Vappereau, le propriétaire a passé 39 ans derrière son comptoir en étain de 1920. Avec sa voix rauque, il se souvient avec nostalgie des années 80.

Avant il y avait les petits jeunes qui venaient boire le café etc...après c'était les anciens, ils faisaient des parties de cartes jusqu'à 6h du soir tout cela arrosé au coup de rouge.

Gilles a passé 39 ans derrière son comptoir © Radio France - Morad Djabari

Au fil des années, ce sont les parisiens et les touristes qui sont arrivés, et non des moindres : Mick Jagger, David Bowie. Mais la plus belle rencontre pour Gilles, c'est Jacques Lanzmann, le parolier de Jacques Dutronc.

Il a acheté une maison pas très loin d'ici, du coup il venait à l'Estaminet. Après on est devenu amis, on a fait des bouffes ensemble.

bar l'Estaminet © Radio France - Morad Djabari

A quelques mois de rendre son tablier, Gilles avoue qu'il aura un pincement au cœur de ne plus venir ici tous les matins. Mais Il a juste un souhait envers les futurs propriétaires.

Il faut qu'il conserve l'endroit comme il est en ce moment, peut-être un petit coup de peinture par-ci par-là. Mais il faut que l'Estaminet garde son authenticité.

Pour le moment, Gilles n'a reçu aucune offre de reprise de son bar, il est prêt à le céder à 50.000 euros.