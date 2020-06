Beaumanoir rate la reprise de Naf Naf

Beaumanoir ne reprendra pas l'enseigne Naf Naf. Il faut dire que le groupe malouin n'avait pas la préférence des administrateurs judiciaires et des représentants du personnel et pour cause : il proposait de conserver 704 des 1170 salariés et 170 boutiques sur 221 quand SY Corporate France s'engageait à garder 944 salariés et 200 points de vente. Le tribunal ne s'y est pas trompé. Il justifie sa décision, expliquant tout simplement que l'offre présentée par Sy est "la mieux-disante sur la sauvegarde de l'emploi."

Nouvel objectif : la reprise partielle de La Halle

C'est donc raté pour Beaumanoir avec Naf Naf. Le groupe breton dit, dans un communiqué, "prendre acte avec regret de la décision" mais il a d'autres projets. Il est toujours candidat à la reprise partielle de l'enseigne de chaussures et de vêtements La Halle, elle aussi en redressement judiciaire. Là ce sont 25 offres de reprise qui ont été déposées mais c'est Beaumanoir qui aurait celle la plus importante en terme de reprise de magasins. Reste encore quand même à boucler le financement selon le syndicat Force Ouvrière. Le tribunal de commerce de Paris devrait trancher sur ces offres entre 6 et le 15 juillet.