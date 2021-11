Retour à la normale pour la vente des vins des hospices de Beaune. Après une édition 2020 à distance en raison du Covid-19, l’événement revient dimanche 21 novembre. Pour les commerçants et les professionnels du tourisme, c’est une bonne nouvelle après une période parfois très dure pour eux.

Beaune : la vente des vins des hospices est de retour et elle dope les ventes des commerçants de la ville

On peut enfin revenir aux hospices de Beaune pour assister à la 161ème édition de cette vente de vins. Elle est de retour dans son lieu habituel ce dimanche 21 novembre. En 2020, la crise sanitaire du Covid-19 a obligé les organisateurs à annuler l’événement. Commerçants, hôteliers et restaurateurs ont donc subi une baisse de leur fréquentation. Cette année, à quelques jours du retour de la vente de vins, les hôtels, les restaurants et les commerces de cette ville se remplissent de nouveau.

Comparé au mois de novembre 2019, notre début du mois de novembre 2021 est même meilleur

Les touristes de retour dans les restos et les hôtels

À l’hôtel Le Cèdre, la direction se réjouit. Pour le retour de la vente des vins des hospices de Beaune, il est quasiment complet. L’établissement 5 étoiles compte 40 chambres.

« Pour ce week-end, il ne nous reste que 1 à 2 chambres de libre. On retrouve peu à peu nos clients habituels qui viennent exprès pour cette vente. Pour le moment, il s’agit surtout de touristes Européens : de France, de Belgique et de Suisse. En revanche, les touristes Américains, Brésiliens qui viennent pour l’occasion ne sont pas aussi nombreux que pour les éditions passées. Quant aux touristes Asiatiques, ils ne sont pas encore revenus », explique Lucie Brindjonc. Pour la directrice de cet hôtel, le mois de novembre est une période importante : « Ça définit la saison : novembre sans la vente des vins serait super calme ».

Même chose pour l'autre établissement 5 étoiles de la ville, Le Cep. L'hôtel compte 60 chambres et il affiche complet. Il accueille essentiellement des clients Américains. Ces touristes reviennent, même s'ils sont un peu moins nombreux à faire des réservations, en ce mois de novembre.

L'hôtel Le Cèdre fait partie des hôtels les plus fréquentés durant le week-end de la vente des vins des hospices de Bourgogne © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Cet enthousiasme se voit aussi chez les restaurateurs du centre de Beaune. Face à l’Hôtel-Dieu, il y a le Bistrot des Halles-le Baltard. « Comparé au mois de novembre 2019, notre début du mois de novembre 2021 est même meilleur », dit Joannie Leveque. La directrice adjointe de cette brasserie, qui compte 150 places, est positive : « Nous servons 100 couverts le midi et 50 couverts le soir ». Des chiffres que la restauratrice juge très satisfaisants.

Les clients sont de retour encore plus nombreux qu'avant au Bistrot des Halles-le Baltard © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Le week-end de la vente de vins représente pour nous 2 à 3 fois l’activité d’un week-end habituel

Fréquentation en hausse chez les commerçants

Ces touristes se retrouvent aussi chez Athenaeum, une boutique spécialisée dans le vin. Outre les bouteilles, on y trouve aussi plein de livres autour de ce précieux liquide. « Le week-end de la vente de vins représente pour nous 2 à 3 fois l’activité d’un week-end habituel. Les signaux sont encourageants depuis les vacances de la Toussaint. On retrouve surtout des touristes Européens, quelques nord-Américains, mais peu de touristes d’Asie, en ce moment », selon le propriétaire de la boutique, Vincent Clément.

Pour Vincent Clément, propriétaire de la boutique Athenaeum, les ventes repartent à la hausse depuis la fin octobre © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Cette tendance doit se poursuivre. Selon l’office du tourisme de Beaune, « les demandes de réservations pour participer à des dégustations de vin chez les producteurs repartent à la hausse, de même que les demandes par mail de la part de touristes étrangers, pour s’informer du programme de la vente de vins et éventuellement venir à Beaune ».

La vente de vins, un emblème de la ville

Côté habitants, l’attachement à cette vente de vins est fort. « Je viens surtout pour les concerts et les animations, mais je pense que la vente de vins est un symbole important pour Beaune. Elle met en avant le patrimoine viticole mais aussi les hospices de la ville », se justifie Elisabeth, 69 ans. Elle habite à quelques kilomètres de Beaune. C’est une habituée de l’événement, même si elle confie ne pas s’y connaître en vins.

Lors de la vente du 21 novembre, parrainée cette année par l'acteur Pio Marmaï et la chanteuse Jeanne Balibar, 349 bouteilles de vin doivent être mises aux enchères. Parmi elles, il y a 293 pièces de vin rouge et 56 pièces de vin blanc.