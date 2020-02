Beaune : les activités de l'abattoir suspendues pour des raisons sanitaires

Les activités de l'abattoir de Beaune sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour des raisons sanitaires. La préfecture de Côte-d'Or pointe des manquements à l'hygiène des denrées et à la protection animale et de l'environnement. Le site a désormais six semaines pour se mettre aux normes.