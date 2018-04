IKEA s’installera bientôt à #Beauvais dans la zone Novaparc! C’est une excellente nouvelle pour le dynamisme et l’emploi à Beauvais et dans le Beauvaisis! C’est l’aboutissement d’une longue lutte avec d’autres villes du Nord de la France! Je me suis battue et je m’en félicite! pic.twitter.com/NRSgViPZy1