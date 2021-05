Beauvais : "un peu d'inquiétude" avant la réouverture du centre commercial du Jeu de Paume

Depuis plusieurs jours, les camions de livraisons sont revenus dans le parking du centre commercial du Jeu de Paume de Bauvais (Oise). Après deux mois et demi de fermeture, décidée par le gouvernement pour limiter la pandémie de la Covid-19, il va enfin pouvoir rouvrir à ses clients ce mercredi 19 mai. Les commerçants espèrent tous que ce sera le dernier confinement et déconfinement. Et pour préparer la réouverture, chacun refait sa vitrine ou remplit ses bouteilles de gel hydroalcoolique.

Changement de collection

Ecoutez ci-dessous Eline Watbot, la directrice du centre commercial du Jeu de Paume qui veille à la bonne réouverture de son centre. Elle est au micro de France Bleu Picardie.

Eline Watbot, la directrice du centre commercial du Jeu de Paume de Beauvais (Oise) veille à la réouverture dans les temps et dans les normes. Copier

"A l'approche de l'ouverture, c'est la remise en rayon, le changement de collection puisque finalement on a changé de saison entre la fermeture et la réouverture, donc il faut préparer les beaux jours qui arrivent, explique Eline Watbot, la directrice du centre commercial du Jeu de Paume. Il faut aussi faire une remise au propre, et surtout mettre en place l'application des mesures sanitaires renforcées, même si elles n'ont pas beaucoup changé depuis le précédent confinement, on a quand même tout à remettre en route, remplir les bouteilles de gels hydroalcooliques, préparer les aérations des boutiques, toutes ces petites choses qui vont permettre une réouverture sereine".

Jauge stricte à 1900 personnes

De la sérénité, Arnaud a du mal à en avoir. Il gère une boutique qui vend des produits de la marque à la pomme. Son magasin est impeccablement rangé, mais il est "un peu inquiet". "Il manque encore des nouveaux produits qui sont sortis pendant la période de fermeture. On a un peu d'inquiétude sur les heures à venir pour bien recevoir tout ce qu'on attend", confie le responsable de boutique. Mais ses vendeurs sont prêts : ils ont profité du confinement pour se former et bien connaître les nouveaux produits qui arrivent sur le marché.

Réécoutez le reportage de la préparation du centre commercial avant sa réouverture en cliquant ci-dessous.

Reportage : un peu de stress avant la réouverture du centre commercial du Jeu de Paume de Beauvais Copier

Le centre commercial du Jeu de Paume devra limiter sa jauge à 1900 personnes, présentes en même temps sur place, pas une de plus. "Nous avons un décompte automatique à chaque porte, c'est un logiciel qui est relié à notre système de vidéosurveillance et qui nous permet de savoir en temps réel combien de personnes se trouvent dans le centre", poursuit Eline Watbot la directrice.

Et pour renouer avec ses clients, le centre commercial du Jeu de Paume de Beauvais sera exceptionnellement ouvert lundi prochain, jour férié, de 11 heures à 19 heures.