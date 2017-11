Beauvais : une opération de recrutement XXL pour l'entreprise chinoise BYD

Cette société, qui va fabriquer des bus électriques à Allone à partir de l'été prochain, recherche une centaine de collaborateurs. Les candidats étaient invités à se présenter à l'hôtel de ville de Beauvais, ce jeudi.

Une centaine de postes à pourvoir : une occasion en or pour les centaines de demandeurs d'emploi qui ont fait la queue, ce jeudi, à la mairie de Beauvais. L'entreprise BYD recherche environ cent collaborateurs : des agents de production, des ingénieurs et des administratifs qui travailleront à l'assemblage de bus et d'autocars électriques d'ici la fin du premier semestre 2018. BYD va s'installer sur l'ancien site Michelin d'Allone. La Maison de l'Emploi du Beauvaisis, Pôle Emploi et la Communauté d'Agglomération ont donc organisé une session de recrutement à l'hôtel de ville. Un rendez-vous qui a attiré beaucoup de monde.

"Beaucoup plus de monde que prévu ! "

Environ mille personnes ont fait le déplacement. Des demandeurs d'emploi qui se sont parfois levés tôt, comme Rebecca : "Je suis arrivée à 7h45 devant la mairie et j'ai attendu devant jusqu'à l'ouverture. Il faisait froid, mais ça vaut le coup d'attendre pour un emploi."

Rebecca (à gauche) est arrivée parmi les premiers candidats © Radio France - Claudia Calmel

Après une présentation de l'entreprise aux candidats par la direction des ressources humaines de BYD, des conseillers de la Maison de l'Emploi et de Pôle Emploi leur ont proposé des entretiens express en tête à tête.

Les volontaires ont pu déposer leur CV © Radio France - Claudia Calmel

BYD recherche des agents de productions, des ingénieurs et des administratifs. Mais il ne s'agit pas-là de recrutement à proprement dit pour Laetitia Monvoisin. C'est la directrice des ressources humaines de BYD France : "L'idée, c'est que Pôle Emploi puisse voir les candidats et pré-sélectionner pour nous des personnes qui pourraient, à terme, être intéressées par les postes que nous proposerons courant 2018."

En tout cas, une entreprise internationale qui s'installe à Allone, c'est une très bonne nouvelle pour Franck Piat, le 1er adjoint au Maire de Beauvais : "Cela fait partie des entreprises qui contribuent à régénérer notre tissus industriel. Nous avons effectivement des entreprises qui ont pu fermer, mais il est important que nous puissions valoriser ces anciens site en accueillant de nouvelles entreprises."

La production de BYD, dans l'Oise, devrait démarrer l'été prochain. Les recrutements ne sont pas clos : vous pouvez vous rapprocher de la Maison de l'Emploi du Beauvaisis ou de Pôle Emploi si vous êtes intéressé.