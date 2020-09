Becton Dickinson France face au coronavirus

Ce n'est pas parce qu'on travaille dans les dispositifs médicaux et dans le domaine médical que l'activité n'a pas eu à pâtir du confinement prononcé entre mi-mars et mi-mai dernier. Becton Dickinson France semble néanmoins avoir cette chance et donne des informations rassurantes sur sa santé. La branche hexagonale de la société américaine emploi notamment un millier de salariés à Pont-de-Claix, près de Grenoble.

La production de seringues n'a pas faibli

"A Pont-de-Claix, explique Noëlle Biron, directeur des affaires publiques chez BD, nous avons l'usine qui fabrique des seringues en verre, notamment celles qui contiennent les vaccins, et je dirai qu'en terme d'activité propre il n'y a pas eu d'impact à ce stade". Le travail a tout de même dû être adapté au sein de l'usine mais "on est resté sur le même niveau de production". Concernant cette production Becton Dickinson n'attend pas de miracle de l'arrivée sur le marché d'un vaccin covid. "Si le vaccin arrive, ce qu'on espère tous, explique Noëlle Biron, il sera vraisemblablement disponible sous forme de flacons et administré avec des seringues beaucoup plus classiques en plastique qu'on peut trouver aujourd'hui dans les hôpitaux et les cliniques privées".

BD actif en matière de tests!

Là où BD a trouvé un regain d'activité depuis mars : c'est sur les tests PCR (prélèvement nasal) destinés à détecté les cas de covid 19, avec le "BD max". "Dans un premier temps il a fallu que la R&D développe très rapidement ce test, explique Bérengère Genest de la division diagnostic, ensuite qu'on le fasse valider et approuver par les organismes officiels, le marquage "CE" et par la FDA (Food and drug administration américaine), et au mois d'avril on a eu tout d'un coup une demande extrêmement importante en terme de volume et notre capacité de production n'est pas encore au niveau de la demande. Nous allons plus que doubler notre capacité de production d'ici décembre". Dors et déjà néanmoins l'entreprise estime être "en mesure de livrer l'ensemble des demandes sur les écouvillons, voire l'ensemble du marché français si besoin".

Des tests qui ne sont pas produits en France mais...

BD est également en train, toujours selon Bérengère Genest, "_de réaliser le lancement d'_un nouveau test très rapide qui est un test en petites bandelettes, très très simple à mettre en oeuvre et qui donne un résultat covid en 15mn à peine". Ce nouveau test est déjà disponible aux Etats-Unis mais ne le sera en Europe qu'après "un marquage CE, d'ici un mois et demi, deux mois". Un produit fabriqué au Canada mais qui nourrit néanmoins l'activité de Becton Dickinson en France. "Sur Pont-de-Claix on ne produit pas ce genre de tests mais on a toute l'équipe commerciale, marketing, réglementaire, juridique, pris de commandes...".