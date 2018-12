PHOTOS - 130 gilets jaunes du Nord Franche-Comté ont manifesté ce samedi à Belfort

Belfort, France

130 gilets jaunes ont défilé dans les rues de Belfort ce samedi 22 décembre 2018. Ils sont partis du faubourg de France et se sont rendus devant la préfecture puis devant la mairie. Des gilets jaunes de toute l'aire urbaine et de Haute-Saône (notamment Héricourt, Roye et Lure) sont venus grossir les rangs des Belfortains. Parmi les manifestants, le discours est unanime : le mouvement continuera en janvier 2019.

Une centaine de gilets jaunes manifestent à #Belfort. Ils sont arrivés place d’Armes. pic.twitter.com/8k6xa6p3Rf — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) December 22, 2018

Certains gilets jaunes sont allés saluer le maire de Belfort, Damien Meslot, à l'hôtel de ville.

Les gilets jaunes vont saluer Damien Meslot, le maire de #Belfort à la mairie. pic.twitter.com/WQFSgbOPoN — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) December 22, 2018

La manifestation s'est déroulée dans une ambiance bon enfant.

Danse improvisée et ambiance festive pendant la manifestation. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Entre mobilisation et fêtes de fin d'année. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Les gilets jaunes ont même rendu visite au Père Noël dans sa maison, place d'Armes.

Les porte-paroles des différents ronds-points de l'aire urbaine et de Haute-Saône doivent se réunir ce dimanche 23 décembre à 14 heures à Valdoie pour décider de la suite du mouvement dans le Nord Franche-Comté.