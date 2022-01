Belfort : 200 manifestants pour l'augmentation des salaires et des retraites

Ils étaient 200 manifestants dans les rues de Belfort, ce jeudi 27 janvier, à l'appel de la CGT, FO, la FSU et Solidaires. Dans un contexte de hausse des prix, ils réclament une hausse des salaires, du Smic et des retraites pour améliorer le pouvoir d'achat.

En pleine campagne présidentielle, les syndicats auraient aimé rassembler davantage de monde, mais ce n'est qu'une première étape, promet le secrétaire départemental de la CGT dans le Territoire de Belfort, Damien Pagnoncelli. "Dans plusieurs entreprises, les salariés obtiennent des avancées sur les salaires, mais l'idée, c'est de rassembler et de faire converger toutes les luttes dans ce domaine."

200 manifestants à Belfort, ce n'était pas assez, pour Fidel, enseignant à Audincourt. "Pendant la campagne présidentielle, c'était le moment pour se bouger, il fallait montrer un mouvement de force, mais vu le peu de monde, je ne sais pas si le message passera correctement auprès du gouvernement."

Parmi les manifestants, de nombreux soignants et enseignants avaient fait le déplacement. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Tous les mois, je suis à découvert."

Pourtant, le pouvoir d'achat, c'est le sujet qui fâche en ce moment, dans cette campagne présidentielle. La situation est de plus en plus difficile pour Philippe et pour tous ceux qui sont retraités comme lui. "Il y a trois ans, je réussissais encore à vivre honorablement, mais aujourd'hui, tous les mois, je suis à découvert, avoue-t-il. Je ne sais pas où passe l'argent !"

La question du salaire, c'est une priorité pour Karine François, syndicaliste et maire de la commune de Frahier-et-Chatebier (Haute-Saône). Une priorité sociale et politique. "Cette situation envenime le climat social, et surtout , ça fait un beau marchepied pour les extrêmes qui remettent la faute sur les migrants et autres, alors que ce n'est pas du tout le sujet."

Les manifestants aimeraient que la question du pouvoir d'achat soit véritablement au cœur des débats de la présidentielle.