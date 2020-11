Belfort : 70 personnes manifestent à l'appel du Collectif des entrepreneurs et salariés en difficulté

Groupe Facebook du Collectif des entrepreneurs et des salariés en difficulté

Sur la place de la République, entre 14h et 16h30, environ 70 manifestants se sont réunis. Entrepreneurs et salariés demandent des aides de l'État pour tenir pendant ce second confinement alors que leurs entreprises sont fermées pendant le confinement.

Selon un des organisateurs du rassemblement, Yann Robin, boulanger et hôtelier à Joncherey, parmi leurs revendications il y a : la baisse de la TVA jusqu'à la fin de l'année 2021, la suppression des charges salariales, également jusqu'à décembre 2021 et enfin, un salaire "d'urgence" pour les entrepreneurs indépendants. "Le fond de solidarité de 1.500 euros ce n'est pas un salaire, explique le commerçant, c'est une aide pour les entreprises."

Un bureau d'entraide sur la place

Depuis plusieurs jours, ils ont également stationné un camping-car sur la place, en face de la préfecture, les membres du collectif s'y relaient pour organiser des actions de solidarité entre entrepreneurs.