Bilan estival en demi-teinte pour les campings du Nord Franche-Comté

À cause de la météo difficile du mois de juillet et de la pandémie, le bilan économique des campings du Nord Franche-Comté est moyen. Si les locations de bungalows ont fait le plein, les emplacements ont eu du mal à se remplir. Illustration au camping de l'Étang des Forges à Belfort.

Le bilan dans les campings du Nord Franche-Comté est en demi-teinte à cause de la pandémie et de la mauvaise météo.

Le 15 août est déjà bien passé, les grandes vacances vont bientôt s'achever. Et c'est déjà l'heure de dresser un bilan de la saison. Dans les campings de Franche-Comté, elle a été rude et en demi-teinte. Du côté des locations de bungalows, la situation est plutôt bonne mais entre les restrictions sanitaires et la très mauvaise météo, les aires de camping ont eu du mal à remplir les emplacements et à accueillir des vacanciers venus de l'étranger.

Le Nord Franche-Comté moins séduisant que le littoral et la montagne

Comme au camping de l'étang des forges à Belfort, où les caravanes et des toiles de tente ont été beaucoup moins nombreuses. Sylvain vient d'y arriver, pour marquer une étape dans son périple à vélo entre Langres et Mulhouse. "Là, on s'est arrêté pour dormir cette nuit et on repart", explique le cycliste. Autour de l'emplacement où il a installé sa tente, on ne trouve que peu de voisins. "C'est vrai que dans tous les campings où je suis allé, c'était pas la foule, constate-t-il. Il y a moins de monde, globalement, mais c'est bien aussi. C'est plus agréable !"

Plus agréable pour Sylvain, nettement moins pour Philippe Heitmann, le gérant de ce camping qui accueille surtout des voyageurs de passage, qui se sont fait plus rares avec les restrictions. En plus, difficile de rivaliser avec d'autres destinations phare au bord de la mer ou en montagne. "Un Parisien qui a un petit van au mois de décembre se dit "Tiens, où est ce qu'on peut aller en vacances en été?" Est-ce qu'il va choisir de venir dix jours à Belfort? La réponse est certainement non, parce que nous manquons un peu de notoriété", déplore le patron.

Espoir pour le mois de septembre ?

Reste encore la moyenne saison, avec une météo peut-être plus clémente en septembre pour rattraper la baisse de 50% de la fréquentation. "Pour l'été indien, on croise les doigts maintenant. Ce qui se dit beaucoup dans notre métier : "Ce qui n'a pas été fait, ne se rattrape jamais". Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas effectivement miser sur une belle arrière saison. Mais ça, je le saurai un petit peu plus tard". Philippe Heitmann a jusqu'à la fermeture le 31 octobre pour espérer rattraper un peu le bilan de 2021.

De manière générale, la tendance est la même partout dans la région, où les campings misent plus sur le passage. "Les camping de "destination", dans les montagnes du Jura par exemple, vont tirer leurs marrons du feu, explique Philippe Heitmann. Ceux qui sont de passage comme nous, si les clients ne passent pas., il ne leur reste qu'à attendre", conclut-il.