Belfort : des rats envahissent la rue de la crèche des Glacis, des câbles Internet grignotés

La mairie de Belfort, l'agglomération du Grand Belfort en partenariat avec le bailleur social Territoire Habitat annoncent avoir entamé mi-octobre une campagne de dératisation qui durera jusque début janvier dans une rue du quartier des Glacis. Dans cette rue, se trouve des immeubles d'habitations, ainsi qu'une crèche. Des rats rongent même des câbles internet. Chez certains résidants, la fibre, et la télévision ne marchent plus. En effet, depuis maintenant plusieurs semaines, des habitants alertent les institutions sur la prolifération de rats.

Une vidéo partagée plus d'un millier de fois suscite l'émotion

Fin septembre déjà, un père de famille signalait sur les réseaux sociaux, dans une vidéo, ce problème devant la crèche des Glacis. On y voyait alors les rongeurs se promener sur la pelouse, et même avancer vers l'homme: "En allant chercher ma fille à la crèche des glacis ce midi, c’est absolument inadmissible d’avoir autant de rats à quelques mètres d’une crèche et d’immeubles avec des habitants!! Faites tourner la vidéo pour faire avancer les choses!! _C’est dégoûtant_!!!".

Des habitants qui vivent avec ce problème depuis des mois

Sur place, le problème est toujours le même "les rats vivent ici en famille. C'est hallucinant, il y a des petits, des gros, on les voit se balader. Ils grignotent, se servent à manger" explique Sylvie, habitante du 10 rue André Parent. "C'est dangereux, et si un rat mordait un enfant?" s'inquiète celle qui vit dans le quartier depuis 17 ans, précisant que ce phénomène est très nouveau : "on n'a jamais vu cela avant". Sa voisine, qui habite au premier étage n'en peut plus : "il faut que je déménage, c'est dégoutant, je n'ose plus me rendre dans ma cave. J'ai trop peur de tomber sur un rat".

La faute aux résidants qui jettent leurs déchets par les fenêtres?

Pourquoi une telle prolifération aujourd'hui plus qu'avant? Impossible à dire explique la mairie, le Grand Belfort, ou Territoire Habitat. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'attitude de certains habitants est montrée du doigt : "Nous avons certaines personnes qui jettent de la nourriture de leurs fenêtres pour nourrir les pigeons" explique Damien Meslot, maire de Belfort.

Des opérations de sensibilisation, et de dératisation

Il a donc ainsi été décidé, par la Ville, le Grand Belfort, en accord avec Territoire Habitat de réaliser depuis mi-octobre du "porte-à-porte pour sensibiliser les résidents au fait qu'il fallait arrête de jeter par les fenêtres de la nourriture" ajoute le maire de Belfort, et président du Grand Belfort Damien Meslot, précisant qu'une deuxième opération était en cours : "_jusqu'à Noël_, des opérations de dératisation seront effectuées par Territoire Habitat sur la partie commune des bâtiments, par le Grand Belfort sur les réseaux publics du secteur et par la Ville et son service environnement dans les espaces verts".

Des galeries creusées par les rats bientôt détruites

Une troisième phase, réalisée entre Noël et Nouvel An, consistera à "creuser en profondeur dans tous les espaces verts qui entourent les immeubles, pour détruire les galeries que les rats ont creusé sous les espaces verts".