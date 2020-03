Coronavirus : Belfort et Montbéliard ferment leurs marchés de plein air

En raison de l'épidémie de Covid-19, les villes de Belfort et de Montbéliard ont décidé de fermer à partir de ce mercredi leurs marchés de plein air et ce jusqu'à nouvel ordre

Conformément aux consignes du gouvernement, à partir de ce mercredi et jusqu'à nouvel ordre, il n'y a plus aucun marché à Montbéliard, la maire Marie-Noëlle Biguinet, a en effet décidé de fermer les marchés de la ville, c'est à dire celui de la Petite-Hollande, et celui de la Roselière devant les Halles. A Belfort, le marché des Résidences et le marché aux Puces sont également fermés, seuls les marchés couverts, c'est à dire des Vosges et Fréry restent ouverts.

des règles strictes pour les marchés couverts

Afin de garantir des conditions sanitaires compatibles avec les mesures de confinement, des règle strictes ont été décidées pour les marchés couverts. Ainsi, une seule entrée et une seule sortie seront mises en place, et les clients seront guidées par une matérialisation au sol. Les autres issues ne serviront que de sorties de secours. Par ailleurs, les acheteurs, qui doivent se munir d'une attestation de déplacement et d'une carte d'identité, sont invités à venir seuls, des panneaux d'information rappelant les règles de distanciation sociale seront positionnés à l'entrée et à l'intérieur de chaque marché couvert. Enfin, les aires de jeux pour enfants seront fermées.