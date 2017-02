François Hollande aux salariés d'Alstom : "il est important d'avoir confiance dans la parole de l'Etat"

Le président de la République se rend ce mercredi matin dans deux entreprises phares de l'économie belfortaine : General Electric et Alstom. Elus locaux, syndicalistes et salariés d'Alstom attendent la confirmation de la commande par l'Etat de 6 TGV Paris-Milan et de 20 locomotives dépanneuses.

François Hollande a commencé sa visite belfortaine par General Electric ce mercredi, mais le président de la République était surtout attendu dans les locaux d'Alstom où il a fait plusieurs annonces attendues par les salariés.

Le site de Belfort était menacé de fermeture en septembre, mais le 4 octobre, le gouvernement a proposé un plan de sauvetage avec des commandes auprès de la SNCF pour soutenir l'activité du site. Si le secrétaire d'Etat à l'industrie a confirmé la commande de 15 TGV qui circuleront sur la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux, il reste des incertitudes sur la commande de 6 TGV Paris-Milan et de 20 locomotives dépanneuses. Là, le montage financier n'est pas encore bouclé.

10h30 - 11heures : Fin du discours, rencontre avec les salariés

10h15 : François Hollande : "il est important d'avoir confiance dans la parole de l'Etat"

#Alstom A #Belfort, @fhollande confirme la commande de 19 rames TGV pour Paris Bordeaux et de 23 locomotives de maintenance via Akiem (1/2) pic.twitter.com/JMfP3v6EPX — Jérémy Chevreuil (@JeremyChevreuil) February 22, 2017

En attendant le discours

A quelques minutes de l'intervention de François Hollande © Radio France - Wassila Guittoune

8h30 : des tracts pour l'arrivée de Hollande

La CGT a distribué des tracts ce mercredi matin aux salariés d'Alstom. Exceptionnellement, les salariés ont été fouillés ce matin.

Le tract distribué aux salariés d'Alstom pour la visite de François Hollande © Radio France - Wassila Guittoune

La veille : des syndicats et élus inquiets

"À partir du moment où le Président s'est engagé, il doit maintenant concrétiser ses paroles. Or, il semblerait qu'il y a encore quelques difficultés. Il y a une volonté politique, mais ces commandes promises ne sont pas actées. Nous demandons un réel engagement, une garantie du maintien de l'activité à Belfort", explique Olivier Kohler, délégué CFDT à Alstom Belfort. Même son de cloche du côté du maire de Belfort, Damien Meslot, qui reste malgré tout optimiste sur la venue de François Hollande : "C'est toujours le président de la République et il a le pouvoir de faire changer les choses".

"François Hollande reste le président de la République jusqu'à la fin de son mandat, il a le pouvoir de faire bouger les choses" — Damien Meslot, maire de Belfort